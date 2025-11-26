ΔΑΣ ΣΕΚΑ

Καλεί σε μαζική ενίσχυση στις εκλογές των εκτάκτων αρχαιολόγων

Πλατύ κάλεσμα ενίσχυσης της «Δημοκρατικής Αγωνιστικής Συνεργασίας» απευθύνουν οι έκτακτοι αρχαιολόγοι, μπροστά στις εκλογές του Σωματείου Εκτάκτων Αρχαιολόγων, που θα πραγματοποιηθούν την Κυριακή 30 Νοέμβρη.

Στη διακήρυξη της «Δημοκρατικής Αγωνιστικής Συνεργασίας» (ΔΑΣ) σημειώνεται ότι «οι αρχαιολόγοι στα έργα του ΥΠΠΟ αντιμετωπίζουμε συστηματική υποτίμηση: Καθυστερήσεις πληρωμών, πιέσεις για δουλειά εκτός ωραρίου, αυταρχικές συμπεριφορές. Με τα έργα του Ταμείου Ανάκαμψης να λήγουν και χωρίς εντάξεις σε ΕΣΠΑ ή χρηματοδότηση από τον προϋπολογισμό, βρισκόμαστε μπροστά σε μαζική ανεργία, ενώ μνημεία και χώροι εγκαταλείπονται.

Η ομηρία των ορισμένου χρόνου και η έλλειψη μόνιμων προσλήψεων είναι αποτέλεσμα της χρόνιας υποστελέχωσης και της συνολικής απαξίωσης του Πολιτισμού. Παρά τα εκατοντάδες εκατομμύρια που προβλέπονται κάθε χρόνο, τα μουσεία υπολειτουργούν και οι εργαζόμενοι μένουν απλήρωτοι ή κακοπληρωμένοι. Ταυτόχρονα, ο Πολιτισμός μετατρέπεται σε εμπόρευμα: ιδιωτικοποίηση, εργολαβοποίηση, εμπορευματοποίηση, κι όταν τα μνημεία "ενοχλούν" την ανάπτυξη, απαξιώνονται ή καταστρέφονται.

Γι' αυτό παλεύουμε και διεκδικούμε τη θέση μας στα έργα, την ολοκλήρωσή τους σύμφωνα με τις ανάγκες του έργου και της ανασκαφής και όχι σύμφωνα με τις ανάγκες του εργολάβου. Παλεύουμε και διεκδικούμε το δικαίωμά μας να μελετάμε και να δημοσιεύουμε το υλικό που ανασκάπτουμε!

Η ΔΑΣ επιλέγει τον δρόμο της συλλογικής οργάνωσης, της αξιοπρέπειας, της σύγκρουσης με ό,τι μας είναι εμπόδιο στη διεκδίκηση των δικαιωμάτων μας».

Η ΔΑΣ καλεί τους έκτακτους αρχαιολόγους να γυρίσουν την πλάτη στην ηγετική ομάδα του ΔΣ, καθώς «καταγγελίες για απολύσεις ή για εργατικά ατυχήματα δεν αποτελούν προτεραιότητα. Συνάδελφοι που αναζήτησαν υποστήριξη από τον ΣΕΚΑ εισέπραξαν αδιαφορία ή και αποκλεισμό. Το Καταστατικό που γίνεται λάστιχο, σύλλογος που λειτουργεί περισσότερο ως "ελεγκτής φρονημάτων" παρά ως σύλλογος εργαζομένων. Ο αποκλεισμός, οι αυταρχικές πρακτικές, η μεθόδευση και οι διαστρεβλώσεις έχουν γίνει καθημερινότητα».

Η ΔΑΣ καλεί στις 30 Νοέμβρη για αλλαγή πορείας! «Ηρθε η ώρα ο ΣΕΚΑ να γίνει ξανά σύλλογος των εργαζομένων - όχι σύλλογος διαμεσολάβησης, ούτε γραφείο εξυπηρετήσεων.

Μπορούμε να διεκδικήσουμε και να νικήσουμε με έναν ΣΕΚΑ που: