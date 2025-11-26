Η Πολυξένη Καράκογλου παρουσιάζει την «Υπόσχεση»

η τραγουδοποιός με τον αιχμηρό λόγο και την ευαίσθητη γραφή, παρουσιάζει τον νέο της δίσκο, το 4ο κατά σειρά προσωπικό της άλμπουμ, με τίτλο «», τη, στις 8 το βράδυ, στο Caja de Musica (Σινώπης 27 και Μιχαλακοπούλου).

Η Π. Καράκογλου, πέρα από τα νέα της τραγούδια, θα παρουσιάσει και άλλα αγαπημένα κομμάτια της, καθώς και διασκευές αγαπημένων τραγουδιών.

Καλεσμένοι της θα είναι οι Κοινοί Θνητοί με αφορμή και το κοινό τους τραγούδι, «Μη φοβηθείς», αλλά και οι Στάθης Δρογώσης, Αναστασία Μουτσάτσου και Μανώλης Φάμελλος με ντουέτα - εκπλήξεις!

Παίζουν οι μουσικοί: Μάριος Ιβάν Παπούλιας (βιολί), Αλέξανδρος Κούρος (τύμπανα), Περικλής Αλιώπης (τρομπέτα), Γιώργος Παππάς (ούτι), Μάριος Μαρνελάκης (μπάσο), Πένυ Σακελλαρίου (πιάνο) και Γιώργος Λαμπάδης (κιθάρα).

Το νέο της άλμπουμ «ΥΠΟΣΧΕΣΗ» καθώς και τα προηγούμενά της μπορείτε να τα προμηθευτείτε από το site της τραγουδοποιού https://polyxenikarakoglou.gr/shop/.

Κρατήσεις τραπεζιών: 6945166085

Κρατήσεις εισιτηρίων μέσω της πλατφόρμας more.com και στο ταμείο του καταστήματος