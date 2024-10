ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ «ΝΥΧΤΕΣ ΠΡΕΜΙΕΡΑΣ»

Ξεκινά σήμερα με δεκάδες ενδιαφέρουσες προβολές και αφιερώματα

Το επετειακό 30ό Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας «Νύχτες Πρεμιέρας» ξεκινάει σήμερα 2 Οκτώβρη και θα πραγματοποιηθεί μέχρι και τις 14 του μήνα στις αίθουσες «Δαναός», «Cinobo Οπερα», «Αστορ», «Αστυ», στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης, το «Παλλάς» και τη Στέγη Ιδρύματος Ωνάση.

Στο πλαίσιο του φεστιβάλ θα προβληθούν 46 ελληνικές ταινίες μικρού μήκους, 13 ταινίες στο Διεθνές Διαγωνιστικό τμήμα, 9 ταινίες στο Διεθνές Διαγωνιστικό Ντοκιμαντέρ, ανάμεσά τους και η ταινία «Καμία άλλη Γη» των Μπάζελ Αντρα και Γιούβαλ Αμπραχαμ.

Στην ενότητα «Νύχτες Πρεμιέρας» θα παρακολουθήσουμε 32 πολυαναμενόμενες ταινίες από τα πρόσφατα κινηματογραφικά φεστιβάλ, οι οποίες θα έρθουν σε διανομή κατά τη διάρκεια της χρονιάς.

Το φεστιβάλ είναι πλούσιο σε αφιερώματα. Ανάμεσά τους ξεχωρίζει το «This is England», το οποίο περιλαμβάνει ταινίες που αφορούν στη δεκαετία του '80 του βρετανικού σινεμά. Συγκεκριμένα θα προβληθούν οι ταινίες: «Radio On» του Κρίστοφερ Πετίτ, «Bad timing» του Νίκολας Ρεγκ, «Babylon» του Φράνκο Ρόσο, «The long good Friday» του Τζον Μακένζι, «The Draughtsman's Contract» του Πίτερ Γκρίναγουεϊ, «My beautiful Laundrette» του Στίβεν Φρίαρς, «Mona Lisa» του Νιλ Τζόρνταν, «Sid and Nancy» του Αλεξ Κοξ, «Wish you were here» του Ντέιβιντ Λίλαντ, «Withnail and I» του Μπρους Ρόμπινσον, «Rita, sue and Bob too» του Αλαν Κλαρκ, «High Hopes» του Μάικ Λι και «Distant voices, still lives» του Τέρενς Ντέιβις.

Επίσης ξεχωρίζει το «Ολη η ομορφιά και η αιματοχυσία», όπου θα προβληθούν δεκατρείς ταινίες του Ακίρα Κουροσάβα και συγκεκριμένα οι: «Ρασομόν» (1950), «Ο Ηλίθιος» (1951), «Ο καταδικασμένος» (1952), «Οι Επτά Σαμουράι» (1954), «Ο θρόνος του αίματος» (1957), «Το μυστικό φρούριο» (1958), «Οι κακοί κοιμούνται ήσυχα» (1960), «Γιοζίμπο» (1961), «Ο δολοφόνος του Τόκιο» (1963), «Ο Κοκκινογένης» (1965), «Η γειτονιά των καταφρονεμένων» (1970), «Ραν» (1985), «Ονειρα» (1990).