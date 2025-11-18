SUPER LEAGUE 2

Bρήκαν τις λύσεις οι πρωτοπόροι

Εστω και δύσκολα, Ηρακλής και Καλαμάτα συνέχισαν με νίκες στη 10η αγωνιστική της Super League 2 και παρέμειναν στην 1η θέση του 1ου και του 2ου ομίλου αντίστοιχα. Οι Μεσσήνιοι έφυγαν με σπουδαίο «διπλό» από την Αττική, 3-2 τη Μαρκό, ενώ ο Ηρακλής πέρασε κι αυτός νικηφόρα από την Τρίπολη, 1-0 τον Αστέρα Β'. Στα αξιοσημείωτα της αγωνιστικής και η επιβλητική εκτός έδρας επικράτηση της Νίκης Βόλου με 6-2 επί του ΠΑΟΚ Β' για τον 1ο όμιλο, όπως και η εντυπωσιακή εντός έδρας νίκη της Ελλάς Σύρου με 4-1 επί των Χανιών για τον 2ο όμιλο. Αναλυτικά:

1ος όμιλος

Μακεδονικός - Αναγέννηση Καρδίτσας 0-1, ΠΑΣ Γιάννινα - Νέστος Χρυσούπολης 0-1, ΠΑΟΚ Β' - Νίκη Βόλου 1-6, Αστέρας Τρίπολης Β' - Ηρακλής 0-1, Καβάλα - Καμπανιακός 1-0.

Στη βαθμολογία προηγείται ο Ηρακλής με 24 βαθμούς και ακολουθούν Νίκη Βόλου και Αναγέννηση Καρδίτσας έχοντας από 23.

2ος όμιλος

Μαρκό - Καλαμάτα 2-3, Ελλάς Σύρου - Χανιά 4-1, Athens Kallithea - Αιγάλεω 1-1, Παναργειακός - Ηλιούπολη 0-2. Αναβλήθηκε το Πανιώνιος - Ολυμπιακός Β'.

Στη βαθμολογία προηγείται η Καλαμάτα με 26 βαθμούς και ακολουθούν ο Πανιώνιος με 21 και η Athens Kallithea με 17.