VOLLEYLEAGUE

Εκπληξη από την Καλαμάτα 80

Τη σπουδαιότερη έκπληξη του φετινού πρωταθλήματος της Volleyleague ανδρών πραγματοποίησε η Καλαμάτα 80, νικώντας τον Ολυμπιακό εντός έδρας με 3-2 σετ (21-25, 17-25, 25-23, 25-23, 15-12) για την 4η αγωνιστική. Πρόκειται για μια ιστορική επιτυχία για τη νεοφώτιστη ομάδα, η οποία φιγουράρει πλέον στην πρώτη πεντάδα, και μάλιστα αποκτά ακόμα μεγαλύτερη βαρύτητα από το γεγονός ότι χρειάστηκε να κάνει ανατροπή από σκορ 0-2 σε βάρος της. Για τους «ερυθρόλευκους» ήταν η δεύτερη φετινή ήττα στο πρωτάθλημα (έχουν και αγώνα λιγότερο) και η τέταρτη συνεχόμενη το τελευταίο διάστημα σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Κατά τ' άλλα ο πρωτοπόρος Παναθηναϊκός συνέχισε νικηφόρα, 3-1 σετ την Κηφισιά στο Ζηρίνειο (25-20, 20-25, 25-19, 25-22). Στο κατόπι των «πρασίνων» παραμένει ο Μίλωνας, που επικράτησε 3-1 του Πανιωνίου στο ντέρμπι της Νέας Σμύρνης (25-20, 20-25, 25-19, 25-22), ενώ στη Σύρο ο Φοίνικας μετά από ένα γεμάτο ματς νίκησε 3-0 τον Φλοίσβο (25-22, 25-23, 25-21).

Στη βαθμολογία προηγείται ο Παναθηναϊκός με 12 βαθμούς, 2ος είναι ο Μίλωνας με 11 και ακολουθούν ΟΦΗ, Φοίνικας Σύρου και Καλαμάτα έχοντας από 6.