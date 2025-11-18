ΜΟΥΝΤΙΑΛ 2026 - ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ

Για το καλό φινάλε η Εθνική

Eurokinissi Sports

Με στόχο το θετικό φινάλε στον 6ο προκριματικό όμιλο του Μουντιάλ 2026, η Εθνική ομάδα ποδοσφαίρου αντιμετωπίζει τη Λευκορωσία απόψε στην Ουγγαρία για την 6η και τελευταία αγωνιστική (21.45 - Αlpha). Η Εθνική - θυμίζουμε - δεν έχει ελπίδες πρόκρισης στην τελική φάση, ωστόσο στην ελληνική ομάδα θέλουν να κλείσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την παρουσία τους στη διαδικασία των προκριματικών. Να σημειωθεί ότι από την τελική φάση του Μουντιάλ έχει αποκλειστεί προ πολλού και η αποψινή αντίπαλος της Ελλάδας, Λευκορωσία.

Προερχόμενη από τη νίκη 3-2 επί της Σκωτίας στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης», η Εθνική επιδιώκει απόψε στο ουδέτερο έδαφος της Βουδαπέστης να δώσει συνέχεια στις καλές εμφανίσεις και στις νίκες, αφήνοντας πίσω της τις καθοριστικές τρεις συνεχόμενες ήττες από Δανία (δις) και Σκωτία, που την έθεσαν εκτός διεκδίκησης πρόκρισης.

Σε δηλώσεις του ο ομοσπονδιακός τεχνικός Ιβάν Γιοβάνοβιτς τόνισε ότι το αποψινό ματς δεν έχει μεν βαθμολογικό ενδιαφέρον, δεν λείπει όμως το κίνητρο για την Εθνική, η οποία θα πρέπει να κυνηγάει τη νίκη σε κάθε ματς, όπως είπε. Ιδιαίτερα στάθηκε στην παρουσία αρκετών νέων παιδιών στην αποστολή, που θα πρέπει να μπολιαστούν με τη νοοτροπία ότι βασικός στόχος της Εθνικής παραμένει, ανεξαρτήτως των αγώνων που έχει να δώσει, η καλή εμφάνιση και το κυνήγι της νίκης σε κάθε παιχνίδι. Αναφέρθηκε επίσης στη σημασία που έχει το να διατηρήσει η ομάδα καλή ψυχολογία ενόψει των απαιτήσεων που έχει μπροστά της το 2026, όπως το Νations League και αργότερα τα προκριματικά του Εuro 2028.

Στο αποψινό ματς θα απουσιάσει για την Εθνική ο Μπακασέτας, που αποβλήθηκε στο ματς με τη Σκωτία, καθώς και οι Παυλίδης και Γιαννούλης λόγω ενοχλήσεων.

Επιβλητική για μία ώρα

Στην προτελευταία υποχρέωσή της για τον 6ο όμιλο, και τελευταία στην προκριματική διαδικασία μπροστά στο ελληνικό κοινό, η Εθνική πήρε σημαντική για λόγους ψυχολογίας νίκη 3-2 επί της Σκωτίας, η οποία μάλιστα «καιγόταν» για τους βαθμούς. Αγωνιζόμενη με αρκετά νέα πρόσωπα, η Ελλάδα ήταν επιβλητική για τουλάχιστον 65 λεπτά, φτάνοντας να προηγηθεί 3-0 με τα γκολ των Μπακασέτα (7'), Καρέτσα (57') και Τζόλη (63'). Στο τελευταίο ημίωρο όμως η ελληνική ομάδα έκανε τα εύκολα δύσκολα, με τους Σκωτσέζους να μειώνουν σε 3-2 (Ντακ 65', Ρόμπερτσον 70') και να πιέζουν για την ισοφάριση, ειδικά στο τελευταίο κομμάτι του αγώνα, εκμεταλλευόμενοι την αποβολή του Μπακασέτα (84'). Ωστόσο οι Ελληνες διεθνείς, παρά τα λάθη, σε γενικές γραμμές έδειξαν χαρακτήρα και κράτησαν το προβάδισμα μέχρι τη λήξη.

«Τελικός» πρωτιάς στη Γλασκόβη

Την 1η θέση στον 6ο όμιλο και τον κάτοχο του εισιτηρίου της απευθείας πρόκρισης στο Μουντιάλ 2026 θα κρίνει το άλλο ματς της τελευταίας αγωνιστικής, μεταξύ Σκωτίας και Δανίας στην Γλασκόβη (21.45 - Novasports 2). Οι δύο ομάδες, που έχουν «κλειδώσει» τις προνομιούχες δύο πρώτες θέσεις του ομίλου (η 2η εξασφαλίζει συμμετοχή στα πλέι οφ), κοντράρονται για την πρωτιά, με τους γηπεδούχους Σκωτσέζους να θέλουν μόνο τη νίκη, ενώ οι πρωτοπόροι Δανοί βολεύονται και με ισοπαλία.