ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ - ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗΣ

Ιστορικό φιλικό με την ομάδα των Βάσκων

Σε μια αξιοσημείωτη κίνηση αλληλεγγύης στον αγώνα του Παλαιστινιακού λαού και καταδίκης του εγκλήματος που συνεχίζει να συντελείται στη Γάζα από το κράτος - δολοφόνο Ισραήλ, το Σάββατο διοργανώθηκε φιλικό ποδοσφαιρικό ματς μεταξύ της Εθνικής ομάδας της Χώρας των Βάσκων και της αντίστοιχης της Παλαιστίνης, στο Στάδιο «Σαν Μαμές» στο Μπιλμπάο. Ο αγώνας δεν ήταν επίσημος, υπό την ομπρέλα της FIFA, αλλά διοργανώθηκε από τις ποδοσφαιρικές ομοσπονδίες της Παλαιστίνης και της Χώρας των Βάσκων, και ήταν αφιερωμένος στα θύματα των εγκλημάτων του Ισραήλ στη Γάζα. Αξίζει να σημειωθεί ότι ήταν η πρώτη φορά που η Εθνική ομάδα της Παλαιστίνης αγωνίστηκε επί ευρωπαϊκού εδάφους.

Το «Σαν Μαμές» κατακλύστηκε από περίπου 50.000 θεατές, που μέσα σε έντονα φορτισμένη ατμόσφαιρα εξέφρασαν την αλληλεγγύη τους στον Παλαιστινιακό λαό, σηκώνοντας πανό, σημαίες και φωνάζοντας συνθήματα. Πριν δε την έναρξη του αγώνα, χιλιάδες οπαδοί πραγματοποίησαν πορεία μέσα στην πόλη, κρατώντας σημαίες παλαιστινιακές και βασκικές. Η ατμόσφαιρα φορτίστηκε ακόμα περισσότερο όταν στα μάτριξ του γηπέδου εμφανίστηκε σε σχετικό βίντεο η εικόνα του Σουλεϊμάν Αλ-Ομπέιντ, πρώην αρχηγού της παλαιστινιακής ομάδας, ο οποίος σκοτώθηκε στη Γάζα ενώ περίμενε ανθρωπιστική βοήθεια.

Για την Ιστορία - χωρίς να έχει καμία σημασία - η Εθνική της Χώρας των Βάσκων (λογίζεται ως ανεπίσημη και αποτελείται από παίκτες της Αθλέτικ Μπιλμπάο, της Ρεάλ Σοσιεδάδ και άλλων ομάδων της περιοχής) επικράτησε 3-0.

Σήμερα Τρίτη η Εθνική Παλαιστίνης θα δώσει κι άλλο φιλικό επί ισπανικού εδάφους, αντιμετωπίζοντας στη Βαρκελώνη την επίσης ανεπίσημη Εθνική Καταλονίας.