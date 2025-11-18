ΒASKET LEAGUE

«Ιδρωσε» ο Παναθηναϊκός

Η αγχωτική νίκη του Παναθηναϊκού επί του αξιόμαχου Αρη, αλλά και οι σημαντικές επιτυχίες των ΑΕΚ, Καρδίτσας και Μυκόνου ήταν τα αποτελέσματα που ξεχώρισαν στην 7η αγωνιστική της Basket League.

Στο ΟΑΚΑ ο Παναθηναϊκός «τα χρειάστηκε» μέχρι να επικρατήσει 82-72 του Αρη, ο οποίος προηγήθηκε μέχρι και με 10 πόντους, με τους «πράσινους» να αποφεύγουν τελικά τα χειρότερα. Μετά από δύο συνεχόμενες ήττες επέστρεψε στις επιτυχίες η ΑΕΚ, 103-82 το Μαρούσι στο κλειστό του Αγιου Θωμά μετά από πληθωρική εμφάνιση. Σημαντική εντός έδρας νίκη, που την έφερε στην οκτάδα, πήρε η Καρδίτσα με σκορ 88-74 επί του Περιστερίου, ενώ στη Μύκονο η τοπική ομάδα έφτασε σε σπουδαία επιτυχία νικώντας 86-77 τον Πανιώνιο, με την ομάδα του Β. Ζιάγκου να απομακρύνεται από την ουρά. Χωρίς προβλήματα ο πρωτοπόρος και αήττητος Ολυμπιακός επικράτησε 88-64 του Προμηθέα στην Πάτρα, ενώ ο Ηρακλής πήρε νέα βαθμολογική ανάσα νικώντας 86-71 τον Κολοσσό Ρόδου στο Ιβανώφειο.