EUROLEAGUE

Να βάλει φρένο θέλει ο Παναθηναϊκός

Επιδιώκοντας να βάλει φρένο στις εκτός έδρας αποτυχίες του τελευταίου διαστήματος, ο Παναθηναϊκός δοκιμάζεται απόψε στο Παρίσι κόντρα στην Παρί για τη 10η αγωνιστική της Εuroleague (22.00 - Novasports Prime). Οι «πράσινοι» (8οι με 5-4), μετρώντας τρεις συνεχόμενες ήττες εκτός ΟΑΚΑ, σε Μπολόνια, Μονακό και Βελιγράδι, θέλουν στη γαλλική πρωτεύουσα να γυρίσουν το ...κουμπί, κόντρα στη γηπεδούχο ομάδα, η οποία μετά το εντυπωσιακό της ξεκίνημα μετρά κι αυτή τρεις συνεχόμενες ήττες, που την έχουν ρίξει χαμηλά στη βαθμολογία (11η με 4-5).

Σε έναν ακόμα κρίσιμο αγώνα ο Παναθηναϊκός θα εμφανιστεί «λαβωμένος» στη γραμμή των ψηλών, αφού απουσιάζουν οι τραυματίες Λεσόρ, Γιούρτσεβεν και Χολμς. Οι «πράσινοι» προχώρησαν χθες στην απόκτηση με δίμηνο συμβόλαιο του Αμερικανού ύψους 2,03 μ. Κένεθ Φαρίντ, ο οποίος εντάχθηκε στην αποστολή για σήμερα, όπως και ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, που αποθεραπεύτηκε.