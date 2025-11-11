42ος ΑΥΘΕΝΤΙΚΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΑΘΗΝΑΣ

Με χιλιάδες συμμετοχές και σημαντικές επιδόσεις

Eurokinissi Sports

Με τη συμμετοχή χιλιάδων αθλητών και αθλούμενων πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 9/11 ο 42ος Αυθεντικός Μαραθώνιος Αθήνας (ΑΜΑ) στην κλασική διαδρομή με διοργανωτή τον ΣΕΓΑΣ. Ο ΑΜΑ από καταβολής του είναι αφιερωμένος στον δολοφονημένο αγωνιστή της ειρήνης, γιατρό, αθλητή και βουλευτή της ΕΔΑ Γρηγόρη Λαμπράκη.

Παράλληλα με τον κεντρικό αγώνα, το Σαββατοκύριακο πραγματοποιήθηκαν στο κέντρο της Αθήνας οι αγώνες των 5 χλμ. και 10 χλμ., καθώς και εκείνος των 1.200 μ. για παιδιά. Συνολικά υπολογίζεται ότι φέτος στις αθλητικές εκδηλώσεις του ΑΜΑ συμμετείχαν πάνω από 75.000, εκ των οποίων οι 24.000 έδωσαν το «παρών» στον κεντρικό αγώνα των 42 χλμ., προερχόμενοι από την Ελλάδα και από 126 ακόμα χώρες, ενώ άλλοι 50.000 συμμετείχαν στις υπόλοιπες διαδρομές.

Πρώτευσαν Καραΐσκος και Νούλα

Οσον αφορά τις αγωνιστικές επιδόσεις, νικητής του 42ου ΑΜΑ αναδείχθηκε ο Παναγιώτης Καραΐσκος, που τερμάτισε 1ος στο Καλλιμάρμαρο με χρόνο 2.20.10, μετά από εντυπωσιακή κούρσα. Ο 37χρονος αθλητής του Ηρακλή Θεσσαλονίκης, που στην περσινή διοργάνωση ήταν 2ος, κατάφερε να κόψει 1ος το νήμα αφήνοντας 2ο τον Κωνσταντίνο Σταμούλη (2.23.34) και 3ο τον περσινό νικητή Χαράλαμπο Πιτσώλη (2.24.02).

Στις γυναίκες τον τίτλο της νικήτριας κατέκτησε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά η Ματίνα Νούλα. Η αθλήτρια του Ηρακλή πήρε την πρωτιά τερματίζοντας σε 2.39.27, 2η ήταν η Γιώτα Βλαχάκη με 2.49.31 και 3η η Ράνια Ρεμπούλη με 2.52.07.

Στο πλαίσιο του 42ου ΑΜΑ βρέθηκε στο Καλλιμάρμαρο Στάδιο η Βιβή Δάγκα, μέλος της ΚΕ του ΚΚΕ και βουλευτής του Κόμματος, η οποία απένειμε μετάλλια σε αθλητές που τερμάτισαν. Βρέθηκε επίσης ο Θοδωρής Λιάππης, υπεύθυνος του Τμήματος Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού της ΚΕ του ΚΚΕ.

Εκδήλωση για τον Γρ. Λαμπράκη

Με ρεκόρ συνοδεύτηκαν οι πρωτιές στα 10 χλμ. σε άνδρες και γυναίκες, που είχαν και το χαρακτήρα του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος του αγωνίσματος. Ξεχώρισε ηη οποία πρώτευσε με χρόνο 33.02, που αποτελεί πανελλήνιο ρεκόρ, καταρρίπτοντας το παλιό, επίσης δικό της, 33.23. Στους άνδρες την 1η θέση πήρε ομε χρόνο 29.34, που αποτελεί νέο ρεκόρ διαδρομής.

Εκδήλωση του ΣΕΓΑΣ στη μνήμη του Γρηγόρη Λαμπράκη πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου, στο πλαίσιο του 42ου Μαραθώνιου Αθήνας, στο μνημείο του δολοφονηθέντος αγωνιστή της ειρήνης, στον Τύμβο του Μαραθώνα. Στην εκδήλωση μίλησαν η Σοφία Σακοράφα, πρόεδρος του ΣΕΓΑΣ, και ο Σταύρος Τάσσος, πρόεδρος της ΕΕΔΥΕ, ενώ η Νατάσσα Μποφίλιου τραγούδησε το τραγούδι «Ο Λεβέντης». Αθλητές και λαμπαδηδρόμοι απέτισαν φόρο τιμής στον Γρ. Λαμπράκη. Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν ακόμα η Λούλα Καρατζά, μέλος του ΔΣ του ΣΕΓΑΣ, και ο Θ. Λιάππης. Επίσης στον Τύμβο του Μαραθώνα πραγματοποιήθηκε συναυλία - αφιέρωμα στα 100 χρόνια από τη γέννηση του Μίκη Θεοδωράκη, με τη συμμετοχή της Μαρίας Φαραντούρη και του Κώστα Τριανταφυλλίδη.

Αλληλεγγύη στην Παλαιστίνη

Για άλλη μια χρονιά στο πλαίσιο της διεξαγωγής του Μαραθωνίου της Αθήνας βρέθηκε στο επίκεντρο η αλληλεγγύη στον αγώνα του Παλαιστινιακού λαού για ελευθερία, η καταδίκη της γενοκτονίας που συντελείται στη Γάζα από το κράτος - δολοφόνο Ισραήλ. Ετσι, αρκετοί ήταν οι δρομείς που και φέτος, τόσο στον κεντρικό αγώνα όσο και στα 10 χλμ. και 5 χλμ. που έγιναν το Σάββατο, έτρεξαν κρατώντας παλαιστινιακές σημαίες και σύμβολα.