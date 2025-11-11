Τρίτη 11 Νοέμβρη 2025
Πήρε το ντέρμπι ο ΠΑΟΚ

Η πολύ σημαντική νίκη του ΠΑΟΚ με 78-76 επί της ΑΕΚ στη «Sunel Arena», σε ένα συναρπαστικό ματς, με ανατροπές, μετά το οποίο ο «Δικέφαλος του Βορρά» είναι πλέον μόνος 2ος, ξεχώρισε στην 6η αγωνιστική της Basket League. Το αήττητο σερί του διεύρυνε ο πρωτοπόρος Ολυμπιακός, νικώντας 102-82 την Καρδίτσα στο ΣΕΦ, ενώ ο Παναθηναϊκός πέρασε νικηφόρα από το Περιστέρι, επικρατώντας 89-72 της τοπικής ομάδας. Σε σπουδαίες εκτός έδρας επιτυχίες έφτασαν το Μαρούσι, 92-80 τον Πανιώνιο στη Νέα Σμύρνη, και ο Προμηθέας Πάτρας, 89-81 τον Κολοσσό στη Ρόδο. Στη Μύκονο ξέσπασε ο Αρης για τις πρόσφατες αποτυχίες, νικώντας 78-61 τους νεοφώτιστους.

  • Η βαθμολογία: Ολυμπιακός 12, ΠΑΟΚ 11, ΑΕΚ 10, Παναθηναϊκός 9, Προμηθέας Πάτρας 9, Κολοσσός Ρόδου 8, Αρης 8, Περιστέρι 8, Μύκονος 7, Μαρούσι 7, Καρδίτσα 7, Ηρακλής 6, Πανιώνιος 6.
    

