SUPER LEAGUE 2

Αμετάβλητη η κορυφή

Αμετάβλητη παρέμεινε η κατάσταση στην κορυφή των δύο ομίλων της Super League 2 μετά την 9η αγωνιστική, τελευταία του 1ου γύρου, με τους πρωτοπόρους Ηρακλή και Καλαμάτα (σε 1ο και 2ο όμιλο αντίστοιχα) να συνεχίζουν νικηφόρα.

1ος όμιλος

Ηρακλής - ΠΑΣ Γιάννινα 4-0, Αστέρας Τρίπολης Β' - Καβάλα 1-0, Καμπανιακός - ΠΑΟΚ Β' 0-0, Νίκη Βόλου - Μακεδονικός 6-0, Νέστος Χρυσούπολης - Αναγέννηση Καρδίτσας 0-1.

Στη βαθμολογία προηγείται ο Ηρακλής με 21 βαθμούς και ακολουθούν η Νίκη Βόλου, ο Αστέρας Τρίπολης Β' και η Αναγέννηση Καρδίτσας έχοντας από 20.

2ος όμιλος

Χανιά - Πανιώνιος 0-2, Καλαμάτα - Ελλάς Σύρου 2-0, Παναργειακός - Μαρκό 0-1, Ηλιούπολη - Athens Kallithea 0-1. Αναβλήθηκε το Αιγάλεω - Ολυμπιακός Β'.

Στη βαθμολογία προηγείται η Καλαμάτα με 23 βαθμούς, 2ος είναι ο Πανιώνιος με 21 και ακολουθούν το Μαρκό και η Athens Kallithea έχοντας από 16.