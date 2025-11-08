ΛΙΒΑΝΟΣ

«Λάδι στη φωτιά» από το μπαράζ ισραηλινών επιθέσεων

Αλλη μια επικίνδυνη φιτιλιά στη Μέση Ανατολή βάζει το ισραηλινό κράτος - τρομοκράτης, σε στενό συντονισμό με τις ΗΠΑ, με το νέο μπαράζ δολοφονικών επιθέσεων που εξαπολύει εναντίον του Λιβάνου.

Προχωρώντας ένα βήμα παραπέρα στο συστηματικό κουρέλιασμα και αυτής της συμφωνίας «εκεχειρίας», το Ισραήλ εξέδωσε την Πέμπτη, μετά από μήνες, εντολές εκκένωσης τεσσάρων περιοχών του νότιου Λιβάνου και λίγα λεπτά μετά εξαπέλυσε αεροπορικές επιδρομές, από τις οποίες σκοτώθηκε τουλάχιστον ένας άνθρωπος και τραυματίστηκαν άλλοι 9.

Λίγο νωρίτερα η Χεζμπολάχ είχε τονίσει πως έχει «νόμιμο δικαίωμα να αντισταθεί στην κατοχή», προσθέτοντας ότι θα υποστηρίξει τον λιβανέζικο στρατό.

Το προηγούμενο Σαββατοκύριακο άλλοι 6 άνθρωποι σκοτώθηκαν από ισραηλινές επιδρομές στον νότιο Λίβανο, ενώ την Παρασκευή το βράδυ αναμενόταν κυβερνητική συνεδρίαση στο Ισραήλ με αντικείμενο τα σχέδια γενίκευσης των επιθέσεων.

Ισραηλινά κρατικά ΜΜΕ μετέδωσαν ότι οι ΗΠΑ ήταν ενήμερες και ενέκριναν τις αεροπορικές επιδρομές της Πέμπτης, ενώ μία ολόκληρη μέρα μετά η Ουάσιγκτον, η οποία πιέζει έντονα για τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ, δεν είχε κάνει καμία δημόσια δήλωση...

Μια βδομάδα πριν ο Τομ Μπάρακ, πρέσβης των ΗΠΑ στην Τουρκία και ειδικός απεσταλμένος για τη Συρία, μιλώντας σε σύνοδο στο Μπαχρέιν χαρακτήρισε τον Λίβανο «αποτυχημένο κράτος» και πρόσθεσε ότι είναι το μόνο κράτος στην περιοχή που «δεν συμμορφώνεται» με τις νέες ανακατατάξεις στη Μέση Ανατολή.

Την ίδια ώρα ο Μπάρακ χαιρέτισε τις εξελίξεις στη Συρία μετά την ανατροπή του Μπ. Ασαντ τον περασμένο Δεκέμβρη και την κατάληψη της εξουσίας από το καθεστώς των τζιχαντιστών υπό τον «Πρόεδρο» Αχμεντ Αλ Σαράα (Αλ Τζολάνι).

Επιβεβαίωσε ότι ο Αλ Σαράα θα επισκεφτεί την Ουάσιγκτον μέσα στον Νοέμβρη, ενώ σε μία ακόμα χαρακτηριστική δήλωση ανέφερε πανηγυρικά ότι η Συρία υπό το καθεστώς των τζιχαντιστών της μέχρι πρότινος Χαγιάτ Ταχρίρ Αλ-Σαμ (HTS, συριακό παρακλάδι της Αλ Κάιντα) θα ενταχθεί στον υπό την ηγεσία των ΗΠΑ ...«συνασπισμό κατά του Ισλαμικού Κράτους»!

Το βράδυ της Πέμπτης, εξάλλου, το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ με 14 ψήφους υπέρ και μία αποχή (Κίνα) υιοθέτησε ψήφισμα για την απεγγραφή του Αλ Σαράα και του υπουργού Εσωτερικών των Σύρων τζιχαντιστών από τη λίστα κυρώσεων του Οργανισμού.