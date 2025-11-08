ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΗ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ - ΙΣΡΑΗΛ

«Τρέχουν» τα ιμπεριαλιστικά παζάρια για το άθλιο σχέδιο Τραμπ

Το ισραηλινό κράτος - δολοφόνος στρώνει το έδαφος με στραγγαλισμό των Παλαιστινίων στη Γάζα και κλιμάκωση της κατοχικής βίας στη Δυτική Οχθη

Το σχέδιο για μετατροπή τηςσε προτεκτοράτο τωνκαι άλλων συμμάχων τους επιχειρεί να «τρέξει» ηαναπτύσσοντας έντονη κινητικότητα, ενώ την ίδια ώρα τοστρώνει το έδαφος γι' αυτούς τους άθλιους σχεδιασμούς, με τη συνέχιση του στραγγαλισμού τουμέσω απάνθρωπων περιορισμών στην είσοδο ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα, με επιθέσεις του κατοχικού στρατού εν μέσω της διαβόητης «εκεχειρίας», αλλά και με κλιμάκωση της κατοχικής βίας και κατακόρυφη αύξηση των εβραϊκών εποικισμών στην

Χαρακτηριστικά, στη Λωρίδα της Γάζας από τις 11 Οκτώβρη που τέθηκε σε ισχύ η περιβόητη «εκεχειρία» έχουν σκοτωθεί τουλάχιστον 241 Παλαιστίνιοι και έχουν τραυματιστεί άλλοι 609 από επιθέσεις του ισραηλινού κατοχικού στρατού, με το γνωστό πρόσχημα ότι προσέγγισαν ή διέσχισαν τη λεγόμενη «κίτρινη γραμμή», η οποία διχοτομεί τη Γάζα, οριοθετώντας την περιοχή που εξακολουθούν να κατέχουν οι Ισραηλινοί εισβολείς.

Στις δε περιοχές της Γάζας που ελέγχουν οι κατοχικές δυνάμεις καταγράφεται έντονη δραστηριότητα του ισραηλινού στρατού, με πυρά πυροβολικού, ανατινάξεις κατοικιών και συνεχείς πτήσεις drones.

Την ίδια ώρα, το ισραηλινό κράτος - δολοφόνος συνεχίζει τους βάρβαρους περιορισμούς στην είσοδο της τόσο αναγκαίας ανθρωπιστικής βοήθειας στον ισοπεδωμένο παλαιστινιακό θύλακα.

Οπως υπογράμμισε ο Farhan Haq, αναπληρωτής εκπρόσωπος του γγ του ΟΗΕ, οι ισραηλινές κατοχικές αρχές από την αρχή της «εκεχειρίας» στις 11 Οκτώβρη έχουν απορρίψει 107 αιτήματα για την είσοδο ειδών ανθρωπιστικής βοήθειας, συμπεριλαμβανομένων σκηνών, κουβερτών, υλικών αδιαβροχοποίησης, χειμερινών ρούχων, εργαλείων και υλικών που σχετίζονται με την ύδρευση και τις υπηρεσίες υγιεινής.

Το κυβερνητικό γραφείο Τύπου στη Γάζα ανακοίνωσε ότι μέχρι την Τετάρτη έχει εισέλθει στη Γάζα μόλις το ένα τρίτο από την ανθρωπιστική βοήθεια που προβλεπόταν στη συμφωνία «εκεχειρίας»: Εχουν εισέλθει μόλις 4.453 φορτηγά με βοήθεια, έναντι των 15.600 που θα έπρεπε να έχουν μπει με βάση τη συμφωνία.

Ολα αυτά ενώ 1,5 εκατ. εκτοπισμένοι Παλαιστίνιοι παραμένουν χωρίς κατάλληλο καταφύγιο την ώρα που αυξάνονται οι βροχές και το κρύο.

Τεράστιες είναι και οι ελλείψεις νερού από την εκτεταμένη καταστροφή των δικτύων ύδρευσης, των πηγαδιών και των εργοστασίων αφαλάτωσης από τις ισραηλινές επιθέσεις, με το νερό που φτάνει στη Γάζα να μην ξεπερνά το 15% των πραγματικών ημερήσιων αναγκών της.

Ο δε Οργανισμός Τροφίμων και Γεωργίας (FAO) του ΟΗΕ στην ετήσια έκθεσή του προειδοποιεί για μια άνευ προηγουμένου ανθρωπιστική και γεωργική καταστροφή στη Λωρίδα της Γάζας, καθώς λιγότερο από το 5% της γεωργικής γης παραμένει καλλιεργήσιμο. Πάνω από το 80% της καλλιεργημένης γης καταστράφηκε από τις ισραηλινές επιθέσεις, ενώ αντίστοιχα εκτεταμένη καταστροφή έχει υποστεί ο τομέας της αλιείας.

Δυτική Οχθη: Ισραηλινές επιθέσεις, κατεδαφίσεις και επέκταση εποικισμών

Την ίδια ώρα εντείνονται τα εγκλήματα του ισραηλινού στρατού και Εβραίων εποίκων στην κατεχόμενη Δυτική Οχθη.

Οι ισραηλινές κατοχικές δυνάμεις και Εβραίοι έποικοι πραγματοποίησαν 2.350 επιθέσεις σε όλη την κατεχόμενη Δυτική Οχθη μόνο τον περασμένο μήνα, σύμφωνα με την Επιτροπή Αντίστασης της Παλαιστινιακής Αρχής ενάντια στον Εποικισμό και στο Τείχος.

Οπως επισημαίνει, οι επιθέσεις αυτές περιλάμβαναν «άμεσες σωματικές επιθέσεις, ξερίζωμα δέντρων, καύση χωραφιών και αποτροπή της πρόσβασης ελαιοπαραγωγών στη γη τους, κατάληψη ακινήτων και κατεδαφίσεις σπιτιών και γεωργικών εγκαταστάσεων».

Οι δε κατοχικές δυνάμεις «αποκλείουν μεγάλες εκτάσεις παλαιστινιακής γης με το πρόσχημα των "μέτρων ασφαλείας", ενώ οι έποικοι μπορούν να επεκταθούν μέσα σε αυτές».

Αντίστοιχα, το Γραφείο Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων του ΟΗΕ (OCHA) τονίζει σε έκθεσή του ότι από την αρχή του έτους έχουν κατεδαφιστεί τουλάχιστον 1.434 παλαιστινιακές δομές στην κατεχόμενη Δυτική Οχθη, εκτοπίζοντας πάνω από 1.800 ανθρώπους.

Μεγάλο μέρος των κατεδαφίσεων λαμβάνει χώρα σε περιοχές όπου είναι σχεδόν αδύνατο για τους Παλαιστίνιους να βγάλουν άδειες από τις ισραηλινές κατοχικές αρχές, ιδιαίτερα στη λεγόμενη «Ζώνη Γ» της κατεχόμενης Δυτικής Οχθης (στο πλαίσιο του κατακερματισμού που επιβλήθηκε μέσω των Συμφωνιών του Οσλο) και στην Ανατολική Ιερουσαλήμ.

Ο διωγμός των Παλαιστινίων και οι καταστροφές της περιουσίας τους συνδυάζονται με τη συνεχή επέκταση των εβραϊκών εποικισμών.

Από την αρχή του 2025 έχουν δημοσιευτεί διαγωνισμοί για 5.667 εποικιστικές κατοικίες στην κατεχόμενη παλαιστινιακή γη, αριθμός που είναι μακράν ο υψηλότερος που έχει καταγραφεί σε ετήσια βάση.

Αν αυτές οι κατοικίες χτιστούν, άλλοι 25.000 έποικοι θα μπορούσαν να εγκατασταθούν στην κατεχόμενη Δυτική Οχθη, επισημαίνει η ισραηλινή ΜΚΟ «Peace Now».

Σε ένα τέτοιο φόντο, συνεχίζονται οι δολοφονικές επιδρομές των κατοχικών δυνάμεων και Εβραίων εποίκων σε πόλεις και χωριά: Μόνο τις τελευταίες μέρες ο κατοχικός στρατός σκότωσε δύο 16χρονους Παλαιστίνιοι έφηβους, το βράδυ της Πέμπτης, στην πόλη Al-Judeira, βορειοδυτικά της Ιερουσαλήμ, έναν ακόμα 15χρονο έφηβο στην πόλη Γιαμούν, κοντά στην Τζενίν, ενώ μια ηλικιωμένη Παλαιστίνια γυναίκα πέθανε από έμφραγμα μετά από ισραηλινή στρατιωτική επιχείρηση στο σπίτι της...

Παράλληλα με τα παραπάνω, τη Δευτέρα η Επιτροπή Εθνικής Ασφάλειας του ισραηλινού κοινοβουλίου (Κνεσέτ) υπερψήφισε νομοσχέδιο με το οποίο επαναφέρεται η θανατική ποινή για Παλαιστίνιους φυλακισμένους που θα χαρακτηρίζονται από το κράτος - τρομοκράτη «δράστες τρομοκρατικών επιθέσεων»... Πλέον το νομοσχέδιο θα κατατεθεί στην ολομέλεια του κοινοβουλίου.

Το παλαιστινιακό υπουργείο Εξωτερικών καταδίκασε τον προωθούμενο ισραηλινό νόμο, χαρακτηρίζοντάς τον «απόφαση για εξωδικαστικές εκτελέσεις», ενώ η Παλαιστινιακή Ενωση Φυλακισμένων κατήγγειλε ότι αυτό που συμβαίνει «είναι ένα πρόσθετο βήμα για την εδραίωση ενός εγκλήματος που συντελείται εδώ και δεκαετίες».

Οπως υπογραμμίζει σε ανακοίνωσή της, το ισραηλινό κράτος ήδη πραγματοποιεί εξωδικαστικές εκτελέσεις Παλαιστινίων, «μέσω σκόπιμων εκτελέσεων κατά τη διάρκεια συλλήψεων, ανακρίσεων, δολοφονιών ή θανατηφόρας ιατρικής αμέλειας».

Πυκνώνουν οι κινήσεις των ΗΠΑ για την επόμενη φάση του άθλιου σχεδίου Τραμπ

Την ίδια ώρα οι ΗΠΑ πυκνώνουν κινήσεις ώστε να «τρέξουν» την επόμενη φάση του άθλιου σχεδίου Τραμπ για μετατροπή της Λωρίδας της Γάζας σε προτεκτοράτο.

Ενόψει της προετοιμαζόμενης κατάθεσης σχετικού αμερικανικού σχεδίου ψηφίσματος στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, ο μόνιμος αντιπρόσωπος των ΗΠΑ στον Οργανισμό, Μ. Γουόλτς, συναντήθηκε με τα εκλεγμένα μη μόνιμα μέλη του Συμβουλίου (Αλγερία, Δανία, Ελλάδα, Γουιάνα, Πακιστάν, Παναμά, Νότια Κορέα, Σιέρα Λεόνε, Σλοβενία, Σομαλία) προκειμένου να τους ενημερώσει για το εν λόγω ψήφισμα.

Στην ίδια συνάντηση συμμετείχαν οι αραβικές και μουσουλμανικές χώρες που έχουν εμπλακεί άμεσα στο παζάρι για το σχέδιο Τραμπ, δηλαδή η Αίγυπτος, το Κατάρ, η Σαουδική Αραβία, η Τουρκία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Σύμφωνα με την αμερικανική αντιπροσωπεία, το ψήφισμα των ΗΠΑ «χαιρετίζει το Συμβούλιο Ειρήνης», δηλαδή τη διεθνή «μεταβατική διακυβέρνηση» της Γάζας την οποία προβλέπει το σχέδιο της αμερικανικής κυβέρνησης, υπό την προεδρία του ίδιου του Τραμπ, και «εξουσιοδοτεί τη Διεθνή Δύναμη Σταθεροποίησης», τη διεθνή στρατιωτική «δύναμη επιβολής» την οποία προβλέπει το ίδιο σχέδιο.

Υπενθυμίζεται ότι με βάση τις μέχρι τώρα διαρροές για το σχέδιο ψηφίσματος των ΗΠΑ, το «Συμβούλιο Ειρήνης» και η «Διεθνής Δύναμη Σταθεροποίησης» (ISF) θα έχουν εξουσιοδότηση από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ να κυβερνήσουν τη Γάζα τουλάχιστον μέχρι το τέλος του 2027, με δυνατότητα παρατάσεων.

Αναφέρεται μάλιστα ότι στόχος των ΗΠΑ είναι η ανάπτυξη των πρώτων στρατευμάτων στη Γάζα μέχρι τον Γενάρη, ενώ υπογραμμίζεται πως αυτά θα αποτελούν μια «δύναμη επιβολής και όχι μια ειρηνευτική δύναμη».

Αμερικανοί αξιωματούχοι αναφέρουν ότι στα καθήκοντα της ISF θα περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων η «διαδικασία αποστρατιωτικοποίησης της Λωρίδας της Γάζας» και η «μόνιμη απόσυρση όπλων από μη κρατικές ένοπλες ομάδες», καθώς ένας βασικός στόχος του σχεδίου Τραμπ είναι ο αφοπλισμός όλων των παλαιστινιακών οργανώσεων που αντιστέκονται στην κατοχή.

Ο δε ισραηλινός κατοχικός στρατός θα διατηρεί παρουσία στη Λωρίδα της Γάζας σε όλη τη διάρκεια ανάπτυξης της ISF, μέσω της «σταδιακής απόσυρσης», ενώ ακόμα και στην υποτιθέμενη μελλοντική και χρονικά αόριστη «πλήρη απόσυρση» θα διατηρήσει «μια παρουσία ασφαλείας στην περίμετρο, που θα παραμείνει μέχρι η Γάζα να διασφαλιστεί πλήρως από κάθε αναζωπύρωση τρομοκρατικής απειλής»...

Την Πέμπτη το βράδυ ανακοινώθηκε επίσης η ένταξη του Καζακστάν στις λεγόμενες «Συμφωνίες του Αβραάμ», τις συμφωνίες «εξομάλυνσης» σχέσεων του Ισραήλ με αραβικές και άλλες μουσουλμανικές χώρες.

Στις «Συμφωνίες του Αβραάμ» έχουν ενταχθεί από την πρώτη προεδρική θητεία του Τραμπ τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Μπαχρέιν και το Μαρόκο.

Σε αντίθεση με το τι ίσχυε γι' αυτές τις χώρες πριν την υπογραφή των Συμφωνιών, το Καζακστάν διατηρεί διπλωματικές σχέσεις με το Ισραήλ από το 1992, οι δύο χώρες έχουν πρεσβείες η μία στην άλλη, εμπορικούς δεσμούς κ.λπ.

Η σχετική ανακοίνωση ωστόσο θα μπορούσε να εντάσσεται σε μια προσπάθεια καλλιέργειας εδάφους για ένταξη ακόμα περισσότερων χωρών στις «Συμφωνίες του Αβραάμ», ειδικά της Σαουδικής Αραβίας.

Να σημειωθεί ότι στις 18 Νοέμβρη ο Σαουδάραβας πρωθυπουργός και διάδοχος στον θρόνο, Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν, θα συναντηθεί με τον Αμερικανό Πρόεδρο Ντ. Τραμπ στην Ουάσιγκτον.

Η δε Τουρκία φιλοξένησε, τη Δευτέρα, συνάντηση στην Κωνσταντινούπολη με τη συμμετοχή των ΥΠΕΞ της Ινδονησίας, του Πακιστάν, της Σαουδικής Αραβίας, της Ιορδανίας, του Κατάρ και των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, χωρών που διεκδικούν αναβαθμισμένο ρόλο στην «επόμενη μέρα» της Γάζας, στο πεδίο της «ανοικοδόμησης» και στην προωθούμενη ανάπτυξη διεθνούς στρατιωτικής δύναμης.