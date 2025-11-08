ΣΤΟ ΚΑΝΑΛΙ ΤΟΥ «902.GR» ΣΤΟ YOUTUBE

«Σε κατεχόμενη πατρίδα»: Ενα συγκλονιστικό οδοιπορικό στη Δυτική Οχθη

Οκτώβρης 2025. Μια αντιπροσωπεία συνδικαλιστών του ΠΑΜΕ ταξίδεψε στην κατεχόμενη Δυτική Οχθη. Ο «Ριζοσπάστης» συνόδευσε την αντιπροσωπεία στην Παλαιστίνη, την πρώτη διεθνή συνδικαλιστική επίσκεψη μετά τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα, για να καταγράψει κάθε βήμα αυτής της αποστολής αλληλεγγύης.

Στο οδοιπορικό καταγράφονται οι 5 μέρες της αποστολής του ΠΑΜΕ στη Ραμάλα, στην Τουλκαρέμ, στην Ιερουσαλήμ και στην Ιεριχώ. Οι μαρτυρίες των ανθρώπων που επιβιώνουν κάτω από την κατοχή του κράτους - δολοφόνου Ισραήλ. Των ανθρώπων που έχουν γίνει πρόσφυγες στην ίδια τους τη χώρα, των εργατών που παλεύουν για τα δικαιώματά τους και για μια Παλαιστίνη ελεύθερη και ανεξάρτητη. Και τη στιγμή που η αλληλεγγύη παύει να είναι λέξη και γίνεται πράξη.

Παλαιστίνιοι πρόσφυγες και εργάτες είπαν στην αντιπροσωπεία: «Βασιζόμαστε σε εσάς». Στους λιμενεργάτες που μπλοκάρουν τα όπλα, στους εργάτες και τον λαό που διαδηλώνουν στους δρόμους.

Το οδοιπορικό μεταφέρει αυτό το μήνυμα στην Ελλάδα. Το βίντεο θα είναι διαθέσιμο από το Σάββατο 8 Νοέμβρη, στις 20.00, στο κανάλι του «902.gr» στο YouTube.

Διάρκεια: 37'

Ελλάδα - Παλαιστίνη, 2025