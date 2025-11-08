ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΩΝ ΗΠΑ ΣΕ ΑΣΙΑ - ΕΙΡΗΝΙΚΟ

Αναπροσαρμόζεται «ευέλικτα» για «απρόβλεπτες καταστάσεις»

Την προτεραιότητα που δίνουν οι ΗΠΑ στη δραστική αναβάθμιση της στρατιωτικής τους παρουσίας σε Ασία - Ειρηνικό επιβεβαίωσε η περιοδεία τουυπουργού Πολέμου (όπως έχει μετονομαστεί ο επικεφαλής του Πενταγώνου), σε Ασία και Ειρηνικό, η οποία μάλιστα έγινε αμέσως μετά τις πολυήμερες επαφές που είχε στην περιοχή ο ίδιος ο Αμερικανός Πρόεδρος,

Στην κοινή συνέντευξη Τύπου που έδωσε με τον Νοτιοκορεάτη ομόλογό του, Αχν Γκιου - Μπακ, αφού επισκέφτηκαν την αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη στα σύνορα Νότιας και Βόρειας Κορέας, ο Χέγκσεθ εξήγησε για τη στρατιωτική δύναμη των ΗΠΑ που σταθμεύει μόνιμα στην Κορεατική Χερσόνησο (United States Force Korea - USFK) πως «δεν υπάρχει αμφιβολία ότι θα εξετάσουμε την ευελιξία για περιφερειακές απρόβλεπτες καταστάσεις (...) θα εστιάσουμε στην υποστήριξη των συμμάχων μας (...) και σίγουρα θα συνεχίσουμε να επεκτείνουμε την πυρηνική αποτροπή».

Υποστηρίζοντας μεν ότι προτεραιότητα στη συνεργασία ΗΠΑ - Νότιας Κορέας παραμένει η «αντιμετώπιση της Βόρειας Κορέας», υπερθεμάτισε για την ανάγκη η USFK να ενισχύσει την ετοιμότητα και τα μέσα που έχει στη διάθεσή της, καθώς - όπως έσπευσε να επισημάνει - «υπάρχουν πολλές απειλές στον κόσμο, για τις οποίες προετοιμαζόμαστε».

Στην πρώτη στάση της περιοδείας του, την Κουάλα Λουμπούρ της Μαλαισίας, απευθυνόμενος σε ομολόγους του ειδικά από τη Νοτιοανατολική Ασία ο Χέγκσεθ είπε ότι «βιώνετε τις απειλές που όλοι αντιμετωπίζουμε από την επιθετικότητά της Κίνας και σειρά δράσεών της στη Νότια Κινεζική Θάλασσα κ.α.», καλώντας σε «ανάπτυξη των κοινών μας ικανοτήτων ώστε να απαντήσουμε (...) διασφαλίζοντας ότι οποιοσδήποτε γίνει αποδέκτης αυτής της επιθετικότητας και των προκλήσεων, εξ ορισμού δεν θα βρεθεί μόνος του εκείνη τη στιγμή».

Πρώτη φορά «αμυντική συμφωνία» ΗΠΑ - Μαλαισίας

Στη διάρκεια της περιοδείας Χέγκσεθ οι ΗΠΑ υπέγραψαν για πρώτη φορά συμφωνία «αμυντικής συνεργασίας» με τη Μαλαισία, της οποίας ο υπουργός Αμυνας, Μοχάμεντ Χάλεντ, δήλωσε πως «πάντα είχαμε μια καλή σχέση με τις ΗΠΑ», αλλά «τώρα αισθανόμαστε ότι είναι ώρα να υπάρξει μια επίσημη συμφωνία μεταξύ των δύο χωρών, εξαιτίας του εύρους των κοινών στρατιωτικών δράσεων αλλά και του διμερούς εμπορίου».

Το Μνημόνιο Κατανόησης (MoU) που υπέγραψαν Ουάσιγκτον - Κουάλα Λουμπούρ καταγράφει διμερή δέσμευση «για την αντιμετώπιση εξελισσόμενων προκλήσεων, μεταξύ τους αυτών που αφορούν την κυβερνοασφάλεια, τη θαλάσσια ασφάλεια, την τρομοκρατία και τον βίαιο εξτρεμισμό», ενώ οι δύο υπουργοί εξέφρασαν και τη δέσμευσή τους «στην περιφερειακή ειρήνη και σταθερότητα μέσω της συνεχιζόμενης συνεργασίας σε κοινές προκλήσεις ασφαλείας». Σε αυτό το πλαίσιο, η Νότια Κινεζική Θάλασσα - όπου, θυμίζουμε, η Μαλαισία (όπως και άλλες χώρες της περιοχής) έχει διμερείς διαφορές με την Κίνα - χαρακτηρίζεται «ζωτικός θαλάσσιος διάδρομος που συνδέει την περιοχή με τον υπόλοιπο κόσμο στον οποίο επιβάλλεται ο σεβασμός στην κυριαρχία».

Χαρακτηριστικό είναι και το 10ετές Σύμφωνο Αμυντικής Συνεργασίας που ο Χέγκσεθ υπέγραψε με τον Ινδό ομόλογό του, Ραζνάθ Σινγκχ, παρά τη δυσαρέσκεια που εξέφρασε η καθεμιά από τις δύο χώρες για επιλογές της άλλης στο μέτωπο του «εμπορικού πολέμου». Η συμφωνία θα ενισχύσει «τον συντονισμό, την ανταλλαγή πληροφοριών και την τεχνολογική συνεργασία» για να αναπτυχθούν «η σταθερότητα και η αποτροπή στην περιφέρεια», σύμφωνα με ανάρτηση του Χέγκσεθ.

Θέλουν «πιο προηγμένες και φονικές τεχνολογίες»

Η επέκταση της συνεργασίας σε πεδία των νέων τεχνολογιών που μπορούν να εκτοξεύσουν την ακρίβεια εκτέλεσης στρατιωτικών σχεδιασμών υπήρξε προτεραιότητα και στα όσα συζήτησε ο Χέγκσεθ με τον Νοτιοκορεάτη ομόλογό του, Αχν Γκιου Μπακ, μαζί με τον οποίο προήδρευσε της 57ης διμερούς «Συμβουλευτικής Συνάντησης για την Ασφάλεια». Συμφώνησαν για «ακόμα πιο στενή συνεργασία των επιστημόνων και ερευνητικών εργαστηρίων στην Αμυνα», ώστε «οι πολεμιστές μας να έχουν στην υπηρεσία τους τις πιο προηγμένες και φονικές τεχνολογίες».

Ο Χέγκσεθ δεν παρέλειψε να τονίσει ότι «υπάρχει για μας ισχυρή ανάγκη να συνδυαστούν η χρήση των συμβατικών στρατιωτικών δυνάμεων της Νότιας Κορέας και η πυρηνική ικανότητα των Ηνωμένων Πολιτειών, οδηγώντας σε μια πρωτοβουλία συμβατικής πυρηνικής ολοκλήρωσης», χωρίς άλλες διευκρινίσεις, αλλά με φόντο νέες πυρηνικές δοκιμές που σχεδιάζουν ΗΠΑ και Ρωσία.

Επιπλέον, η νέα αύξηση των στρατιωτικών δαπανών της Σεούλ περιλαμβάνει αναβάθμιση των πυραυλικών και διαστημικών της ικανοτήτων, κάτι που όπως έσπευσε να επισημάνει ο Χέγκσεθ «χρειάζονται οι Ενοπλες Δυνάμεις μας για να διατηρήσουν την ειρήνη και να επικρατήσουν σε συνθήκες πολέμου».

Σε αυτές τις συνθήκες, στα τέλη της βδομάδας επέστρεψε στη Νότια Κορέα η αμερικανική συστοιχία πυραύλων «Patriot» που τον Μάρτη είχε μεταφερθεί προσωρινά στη Μέση Ανατολή. Ο αντισυνταγματάρχης Ασλεϊ Χαν δήλωσε πως «κατά την ανάπτυξή μας» στη Μέση Ανατολή «αντιμετωπίσαμε ένα εύρος απειλών, που θα συνεισφέρει αναμφίβολα στον σχεδιασμό της αεράμυνας, στη λήψη αποφάσεων και στις τακτικές επιχειρήσεις στην Κορέα». Οπως είχαν τονίσει από το καλοκαίρι ανώτατα στρατιωτικά στελέχη των ΗΠΑ, η ανάπτυξη των «Patriot» στη Μέση Ανατολή συνέβαλε καθοριστικά για να αναπτύξει η Ουάσιγκτον «στρατηγική ευελιξία» στη συγκεκριμένη περιφέρεια: Χωρίς να έχουν δοθεί επίσημα στοιχεία για τη χρήση τους στη Μέση Ανατολή, εκτενή δημοσιεύματα στρατιωτικών αμερικανικών ΜΜΕ (πχ. «Stars and Stripes») κατέγραφαν στοιχεία για τη χρήση τους στις επιχειρήσεις από την αμερικανική βάση στο Κατάρ.

Ο Χαν σε δηλώσεις του αναφέρθηκε στα «γεγονότα του Ιούνη» και σε συνθήκες που δοκίμασαν «τους στρατιώτες και τους προϊσταμένους τους», οι οποίοι «έμαθαν πώς θα νικούν στις πιο κρίσιμες καταστάσεις», με αποτέλεσμα να μπορούν πλέον «να φέρνουν αυτά τα μαθήματα πίσω (σ.σ. στην Κορεατική Χερσόνησο) για να ενισχυθεί στη Χερσόνησο η ικανότητα και ετοιμότητα στη μάχη».

Ως «γεγονότα Ιούνη» οι «Stars and Stripes» περιέγραψαν «τις επιθέσεις από τους - υποστηριζόμενους από το Ιράν - αντάρτες Χούθι στην Υεμένη και το χτύπημα της 22ας Ιούνη από αμερικανικά βομβαρδιστικά B-2 στις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν σε Φόρντο, Νατάνζ και Ισφαχάν», με «πληρώματα των "Patriot" να φέρεται ότι αναχαίτισαν μπαράζ ιρανικών πυραύλων που στόχευσαν τη βάση Αλ Ουντέιντ στο Κατάρ», σημαντικές εγκαταστάσεις για την Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM - αρμόδια για τη Μέση Ανατολή και τμήματα της Βόρειας Αφρικής και της Κεντρικής Ασίας).

Ο στρατηγός Νταν Κέιν, ανώτατο στέλεχος της αμερικανικής Πολεμικής Αεροπορίας, μιλώντας εκείνες τις μέρες σε συντάκτες διαπιστευμένους στο αμερικανικό Πεντάγωνο εξηγούσε ειδικά για τη συγκεκριμένη συστοιχία «Patriot»: «Πρόκειται για τη μεγαλύτερη μεμονωμένη εμπλοκή συστοιχίας "Patriot" στην Ιστορία του αμερικανικού στρατού (...) Γνωρίζουμε ότι η αποστολή, που ήταν σχεδιασμένη για "μάχη πάραυτα", εγγυήθηκε την προετοιμασία του αντίστοιχου τάγματος ώστε να εκτελέσει οποιαδήποτε αποστολή, οπουδήποτε, μέσα σε ελάχιστο χρόνο από τη στιγμή που ειδοποιείται. Η συγκεκριμένη μονάδα εκπαιδεύεται αυστηρά, νυχθημερόν, για να είναι απόλυτα έτοιμη τη στιγμή που θα κληθεί». Ο δε επιλοχίας Σάμιουελ Κομολαφέναθ υπογράμμιζε ότι «αυτή η ανάπτυξη (σ.σ. στο πλαίσιο των επιχειρήσεων εναντίον Τεχεράνης και Χούθι) παρείχε μια μεγάλη ευκαιρία για εμπλοκή σε επιχειρήσεις σε πραγματικές συνθήκες και απόκτηση εμπειρίας, που απαιτούν διαρκή συγκέντρωση και πειθαρχία».

Αρα, οι «Patriot» επιστρέφουν στη βάση τους σε μια περίοδο που Ασία - Ειρηνικός συγκεντρώνουν για τις ΗΠΑ «αμυντικές ανάγκες» όλο και πιο «σύνθετες». Οπως είπε ο Χέγκσεθ από το Τόκιο, «παρατηρούμε τον κόσμο και βλέπουμε την απειλή της στρατιωτικής ενίσχυσης της Κίνας, την απειλή (σ.σ. που αυτή συνιστά) για τους ελεύθερους λαούς, και πρέπει να υπερασπιστούμε τις χώρες μας και να σταθούμε ο ένας δίπλα στον άλλον».

