Ασφυκτιά ο υγρός στίβος της Θεσσαλονίκης

Τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν αθλητές, προπονητές και σωματεία του υγρού στίβου, γενικότερα ο λαός της Θεσσαλονίκης, εξαιτίας του κλεισίματος του Εθνικού Κολυμβητηρίου, του μεγαλύτερου της πόλης, ανέδειξε πρόσφατα στη Βουλή οβουλευτής του ΚΚΕ, κατά τη συζήτηση Επίκαιρης Ερώτησης του Κόμματος για το θέμα.

Το Εθνικό Κολυμβητήριο έκλεισε για λόγους ασφαλείας, με αποτέλεσμα οι αθλούμενοι να καλούνται να «μετακομίσουν» σε άλλα κολυμβητήρια, όπως το Ποσειδώνιο και το Δημοτικό Κολυμβητήριο Τούμπας. Το μέτρο αυτό - επεσήμανε ο Γ. Δελής - έχει οδηγήσει σε συνωστισμό στα κολυμβητήρια και σε μια ασφυκτική κατάσταση για τους αθλητές, με χαρακτηριστικό το ότι στο Ποσειδώνιο υπήρξε στιγμή που προπονούνταν ταυτόχρονα 156 αθλητές! Σε ακόμα χειρότερη κατάσταση βρίσκονται οι αθλητές των καταδύσεων, αναγκασμένοι να πηγαινοέρχονται στον Βόλο, με αποτέλεσμα ορισμένοι να εγκαταλείπουν το άθλημα.

Ο βουλευτής του ΚΚΕ στάθηκε στις νέες, μεγαλύτερες δυσκολίες που προκλήθηκαν από το κλείσιμο τόσο του Ποσειδώνιου, λόγω βλάβης στον καυστήρα, όσο και του κολυμβητηρίου του δήμου Παύλου Μελά, και ξεκαθάρισε ότι δεν μπορεί να αποτελέσει λύση η προσωρινή «ενοικίαση» κάποιας δημοτικής πισίνας, όπως αυτή του Ωραιοκάστρου. Αναφέρθηκε επίσης στις πρόσφατες κινητοποιήσεις των αθλητών, προπονητών και γονέων, που διεκδικούν λύσεις.

Κάλεσε την κυβέρνηση να λάβει μέτρα για άμεση ολοκλήρωση με κρατική χρηματοδότηση όλων των απαραίτητων εργασιών στο Εθνικό, ενίσχυση των αθλητικών σωματείων και κάλυψη των εξόδων, των μισθών και των ασφαλιστικών δικαιωμάτων των προπονητών. Επιπλέον, να ληφθούν άμεσα μέτρα για την ασφαλή και ορθή λειτουργία όλων των αθλητικών εγκαταστάσεων.

Απαντώντας στην Επίκαιρη Ερώτηση του ΚΚΕ, ο αναπληρωτής υπουργός Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης επιχείρησε να «ευλογήσει τα γένια του» σε ό,τι αφορά τη μέριμνα που δείχνει για την ασφαλή λειτουργία των αθλητικών εγκαταστάσεων της χώρας, κουνώντας παράλληλα με θράσος το δάχτυλο στους βουλευτές για το γεγονός ότι ποτέ δεν έφεραν κάποια Ερώτηση στη Βουλή σχετικά με τον τρόπο που αδειοδοτείται η λειτουργία των αθλητικών εγκαταστάσεων. Αυτό που «ξέχασε» ο υπουργός είναι ότι η ΝΔ έχει κυβερνήσει κι άλλες φορές στο παρελθόν, ενώ στη δεύτερη συνεχόμενη κυβερνητική θητεία της ποτέ δεν ασχολήθηκε με το ότι π.χ. το Εθνικό Κολυμβητήριο λειτουργούσε χωρίς οικοδομική άδεια!

Σε ό,τι αφορά τα μέτρα που λαμβάνει η κυβέρνηση για να αντιμετωπιστούν τα σοβαρά προβλήματα του υγρού στίβου στη Θεσσαλονίκη, ο αναπληρωτής υπουργός στάθηκε στην παραχώρηση για έναν χρόνο της πισίνας του δήμου Ωραιοκάστρου, ανακοινώνοντας και τη συμφωνία της κυβέρνησης για αναβάθμιση του κολυμβητηρίου. Επίσης προανήγγειλε παράταση του ωραρίου λειτουργίας του Ποσειδώνιου και υποσχέθηκε τη δημιουργία ενός «υπερσύγχρονου δικτύου κολυμβητικών δεξαμενών στη Θεσσαλονίκη», όπως το χαρακτήρισε.

Στη δευτερολογία του ο Γ. Δελής ανέδειξε τη χρόνια υποχρηματοδότηση των αθλητικών εγκαταστάσεων ως την κύρια αιτία για την κατάσταση που επικρατεί σήμερα, καθώς και τη μετατροπή της άθλησης σε πανάκριβο εμπόρευμα και πολυτέλεια για τον λαό. Για την παραχώρηση της πισίνας του Ωραιοκάστρου τόνισε ότι το μέτρο αυτό θα έχει συνέπειες για τους αθλητής που ήδη αθλούνται στην πισίνα της πόλης, αναφέροντας και το παράδειγμα των αθλητών στο κολυμβητήριο της Τούμπας. Ο βουλευτής του ΚΚΕ κάλεσε τον αναπληρωτή υπουργό να ανακοινώσει συγκεκριμένες ημερομηνίες για την ολοκλήρωση της μελέτης στατικότητας και όλων των απαραίτητων εργασιών για την ασφάλεια των αθλούμενων.