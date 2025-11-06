Πέμπτη 6 Νοέμβρη 2025
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
CONFERENCE LEAGUE
Με βλέψεις για παραπάνω

Η ΑΕΚ υποδέχεται τη Σάμροκ Ρόβερς σήμερα στην «ΟPAP Arena» για την 4η αγωνιστική

Με την επιβλητική νίκη επί της Αμπερντίν την προηγούμενη αγωνιστική να έχει αναπτερώσει τις ελπίδες της, η ΑΕΚ υποδέχεται σήμερα στην «OPAP Arena» την ιρλανδική Σάμροκ Ρόβερς για την 3η αγωνιστική της League Phase του Conference League (19.45 - Cosmote Sport 4).

Στη δεύτερη συνεχόμενη αναμέτρηση στη Νέα Φιλαδέλφεια, η «Ενωση», που με 3 βαθμούς βρίσκεται στη 12η θέση, θέλει να συνεχίσει νικηφόρα, παραμένοντας με αξιώσεις στο κυνήγι της πρόκρισης, διατηρώντας παράλληλα βλέψεις για παρουσία στην οκτάδα και απευθείας πρόκριση στους «16». Απέναντι στους πρωταθλητές Ιρλανδίας οι «κιτρινόμαυροι» ευελπιστούν σε μια εμφάνιση αντίστοιχη με αυτήν κόντρα στην Αμπερντίν και ανάλογο αποτέλεσμα.

Ο τεχνικός της ΑΕΚ Μάρκο Νίκολιτς ζήτησε από τους παίκτες του τη μέγιστη προσοχή, αλλά και να έχουν υπομονή στο παιχνίδι τους, προκειμένου να έρθει η νίκη.

    

