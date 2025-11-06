CHAMPIONS LEAGUE

Εχασε ευκαιρία, αλλά ελπίζει

Την ευκαιρία να αυξήσει τις ελπίδες του για συνέχεια της παρουσίας του στο Champions League έχασε ο Ολυμπιακός, μένοντας στο 1-1 με την Αϊντχόφεν (Ζ. Μαρτίνς 17' - Πέπι 90'+3) στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» για την 4 αγωνιστική της League Phase. Ετσι οι «ερυθρόλευκοι» με μόλις 2 βαθμούς (2 ισοπαλίες - 2 ήττες) παραμένουν εκτός της πρώτης 24άδας, και συγκεκριμένα στην 31η θέση.

Παρ' όλα αυτά οι πρωταθλητές Ελλάδας εξακολουθούν να ελπίζουν ότι θα εξασφαλίσουν μια θέση στα πλέι οφ για τη φάση των «16», καθώς οι βαθμολογικές διαφορές για τις θέσεις της 24άδας δεν θεωρούνται απαγορευτικές για τον Ολυμπιακό, με αρκετές ομάδες να ισοβαθμούν με 3 βαθμούς στις θέσεις 22 - 25 και άλλες με 4 βαθμούς στις θέσεις 19 - 21. Ωστόσο ο πήχης της δυσκολίας στη συνέχεια τίθεται αρκετά ψηλά για την ελληνική ομάδα, που έχει να αντιμετωπίσει αντιπάλους όπως η Ρεάλ Μαδρίτης (εντός έδρας), η Λεβερκούζεν (εντός έδρας) και ο Αγιαξ (εκτός έδρας), ενώ το πρόγραμμα περιλαμβάνει και ταξίδι στο Καζακστάν για αναμέτρηση με την επικίνδυνη Καϊράτ.