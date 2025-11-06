Προοπτικές πρόκρισης θέλουν να διατηρήσουν Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ στην 4η αγωνιστική της League Phase
Για τον Παναθηναϊκό η επιστροφή στις νίκες αποτελεί μονόδρομο στη Σουηδία, μετά από δύο συνεχόμενες ήττες. Με 3 βαθμούς οι «πράσινοι» βρίσκονται στην αρκετά επισφαλή 22η θέση και κόντρα στη Μάλμε θα ψάξουν το «διπλό», προκειμένου να ανέβουν βαθμολογικά και να διατηρήσουν ακέραιες τις ελπίδες τους για πρόκριση. Εξίσου κρίσιμος είναι ο αγώνας για τη Μάλμε, που με μόλις 1 βαθμό είναι 31η στη βαθμολογία.
Στην αποστολή της ελληνικής ομάδας επέστρεψε ο Μπακασέτας, που ξεπέρασε τον τραυματισμό του, ωστόσο τέθηκαν εκτός ο Γερεμέγεφ λόγω ίωσης και ο τραυματίας Καλάμπρια.
Με τον αέρα των συνεχόμενων επιτυχιών του τελευταίου διαστήματος, που τον έχουν φέρει πρωτοπόρο στο πρωτάθλημα, ο ΠΑΟΚ θέλει να συνεχίσει νικηφόρα απέναντι στη Γιανγκ Μπόις. Η σημαντική νίκη επί της Λιλ στη Γαλλία την προηγούμενη αγωνιστική ανέβασε τον «Δικέφαλο του Βορρά» στην 20ή θέση με 4 βαθμούς και σήμερα, αγωνιζόμενος εντός έδρας, έχει σημαντική ευκαιρία για ένα ακόμα βήμα προς την εξασφάλιση της ευρωπαϊκής του συνέχειας. Από την πλευρά της η ελβετική ομάδα, 15η με 6 βαθμούς, διατηρεί βλέψεις για μια θέση στην οκτάδα και απευθείας πρόκριση στους «16».
Στον ΠΑΟΚ είναι ξανά διαθέσιμος ο Πέλκας, αμφίβολη είναι η συμμετοχή του Καμαρά, ενώ έχει τεθεί εκτός ο Θυμιάνης λόγω ίωσης.