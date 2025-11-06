EUROPA LEAGUE

Να εδραιώσουν τις ελπίδες τους

Ζητείται ανάκαμψη

Στην εδραίωσή τους στην πρώτη 24άδα του Europa League, για τη συνέχιση της παρουσίας τους στη διοργάνωση, στοχεύουν Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ σήμερα στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής της League Phase: Οι «πράσινοι» δοκιμάζονται στη Σουηδία με αντίπαλο τη Μάλμε (19.45 - ΑΝΤ1 / Cosmote Sport 3), ενώ οι Θεσσαλονικείς υποδέχονται στην Τούμπα την ελβετική Γιανγκ Μπόις (22.00 - Cosmote Sport 5). Με τη League Phase να βρίσκεται ήδη στα μισά, οι σημερινές αναμετρήσεις είναι κομβικές για τις δύο ελληνικές ομάδες.

Για τον Παναθηναϊκό η επιστροφή στις νίκες αποτελεί μονόδρομο στη Σουηδία, μετά από δύο συνεχόμενες ήττες. Με 3 βαθμούς οι «πράσινοι» βρίσκονται στην αρκετά επισφαλή 22η θέση και κόντρα στη Μάλμε θα ψάξουν το «διπλό», προκειμένου να ανέβουν βαθμολογικά και να διατηρήσουν ακέραιες τις ελπίδες τους για πρόκριση. Εξίσου κρίσιμος είναι ο αγώνας για τη Μάλμε, που με μόλις 1 βαθμό είναι 31η στη βαθμολογία.

Στην αποστολή της ελληνικής ομάδας επέστρεψε ο Μπακασέτας, που ξεπέρασε τον τραυματισμό του, ωστόσο τέθηκαν εκτός ο Γερεμέγεφ λόγω ίωσης και ο τραυματίας Καλάμπρια.

Ευκαιρία για ψηλότερα

Με τον αέρα των συνεχόμενων επιτυχιών του τελευταίου διαστήματος, που τον έχουν φέρει πρωτοπόρο στο πρωτάθλημα, ο ΠΑΟΚ θέλει να συνεχίσει νικηφόρα απέναντι στη Γιανγκ Μπόις. Η σημαντική νίκη επί της Λιλ στη Γαλλία την προηγούμενη αγωνιστική ανέβασε τον «Δικέφαλο του Βορρά» στην 20ή θέση με 4 βαθμούς και σήμερα, αγωνιζόμενος εντός έδρας, έχει σημαντική ευκαιρία για ένα ακόμα βήμα προς την εξασφάλιση της ευρωπαϊκής του συνέχειας. Από την πλευρά της η ελβετική ομάδα, 15η με 6 βαθμούς, διατηρεί βλέψεις για μια θέση στην οκτάδα και απευθείας πρόκριση στους «16».

Στον ΠΑΟΚ είναι ξανά διαθέσιμος ο Πέλκας, αμφίβολη είναι η συμμετοχή του Καμαρά, ενώ έχει τεθεί εκτός ο Θυμιάνης λόγω ίωσης.