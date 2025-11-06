ΒΟΛΕΪ - CHAMPIONS LEAGUE ΑΝΔΡΩΝ

Για τον πρώτο λόγο ο Ολυμπιακός

Θέλοντας να βρεθεί πιο κοντά στους ομίλους του Champions League βόλεϊ ανδρών, ο Ολυμπιακός υποδέχεται σήμερα στο κλειστό του Ρέντη την ισπανική Λας Πάλμας (18.30 - Cosmote Sport 5), στον πρώτο μεταξύ τους αγώνα για τον 2ο προκριματικό γύρο.

Στον απόηχο της ήττας τους στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό για το πρωτάθλημα οι «ερυθρόλευκοι» θέλουν να βγάλουν αντίδραση, με νίκη σήμερα, ει δυνατόν και με «καθαρό» σκορ (3-0 ή 3-1), που θα τους επιτρέψει να έχουν τον πρώτο λόγο ενόψει της ρεβάνς στην Ισπανία.