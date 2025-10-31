ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ - ΕURO K17

Σπουδαία πρόκριση για την Εθνική παίδων

Σπουδαία πρόκριση στην επόμενη φάση των προκριματικών για το Euro Κ17 πήρε χθες η Εθνική παίδων, μετά την εκτός έδρας νίκη της με 2-1 επί της Γεωργίας. Η Εθνική ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις της στην 1η φάση ως 2η του 14ου ομίλου, παίρνοντας το «εισιτήριο» για την επόμενη φάση των προκριματικών αλλά και για την κορυφαία κατηγορία (League A) του επερχόμενου Euro U17.

Κόντρα στη Γεωργία οι παίδες της Εθνικής έφτασαν στη νίκη με ανατροπή, καθώς η Γεωργία προηγήθηκε στο 49' με εκτέλεση φάουλ του Μπαρτισβίλι. Η Ελλάδα έβγαλε αντίδραση, ισοφάρισε στο 56' με προβολή του Σούβλατζη και στο 70' έκανε το 2-1 με τον Παπασαραφιανό, ο οποίος με μακρινό σουτ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα.

Γεωργία: Τσαρτσίτζε, Σαρικάτζε, Τσκβιλιτάια, Ποτσκβέρια, Γκογκιχαϊσβίλι (71' Γκεταϊσβίλι), Αβντεβί, Σαρβασχίτζε (79' Λαγκβιλάβα), Γκοργκάτζε (71' Σβανίτζε), Κβαρατσκέλια (61' Μικαουτάντζε), Κουντσούλια, Μπαρτισβίλι.

Ελλάδα: Γείτονας, Σιώζιος, Λάβδας, Καλπάκης, Χαλδέζος, Παπαδάκης (90' Πετούσης), Μωυσιάδης (56' Παπασαραφιανός), Νεμπής, Καραγγέλης (90' Τουνουσίδης), Σούβλατζης (79' Τσιάλης), Κώστογλου (79' Κοντράσι).