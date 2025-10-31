VOLLEYLEAGUE

Ανοίγει η αυλαία στο Ζηρίνειο

Με την αναμέτρηση Κηφισιάς και ΠΑΟΚ στο Ζηρίνειο ανοίγει σήμερα η αυλαία της 2ης αγωνιστικής της Volleyleague ανδρών. Η γηπεδούχος Κηφισιά, στην πρεμιέρα των υποχρεώσεων της στο πρωτάθλημα (καθώς ο προγραμματισμένος αγώνας με τον ΟΦΗ για την 1η αγωνιστική έχει αναβληθεί για τις 12/11), επιδιώκει νικηφόρο «ποδαρικό» στη νέα σεζόν. Ο δε ΠΑΟΚ, προερχόμενος από «καθαρή» νίκη (3-0) επί του Φοίνικα Σύρου στην πρεμιέρα, στοχεύει σε δεύτερο συνεχόμενο «τρίποντο», που θα τον διατηρήσει στην κορυφή της βαθμολογίας.

Δεσπόζει το ντέρμπι «αιωνίων»

Το κυρίως μέρος της αγωνιστικής θα διεξαχθεί το Σαββατοκύριακο και στο πρόγραμμα ξεχωρίζει το ντέρμπι Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού στο κλειστό του Ρέντη, την Κυριακή 2 Νοέμβρη (19.45 - ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ). Το υπόλοιπο πρόγραμμα:

Αύριο Σάββατο: Μίλωνας - ΟΦΗ (17.00), Καλαμάτα - Φλοίσβος (19.00).

Κυριακή 2 Νοέμβρη: Φοίνικας Σύρου - Πανιώνιος (17.00).