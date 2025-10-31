ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ - ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΛΛΑΔΑΣ

Το πανόραμα της 3ης αγωνιστικής

Με τον ΠΑΟΚ να συνεχίζει το εντυπωσιακό του νικηφόρο σερί και να επικρατεί 4-1 της ΑΕΛ στην Τούμπα, ολοκληρώθηκε την Τετάρτη το βράδυ η 3η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας. Τέσσερις ομάδες που έκαναν το 3 στα 3 - ΟΦΗ, Λεβαδειακός, Αρης και ΑΕΚ - έχουν εξασφαλίσει την πρόκρισή τους στην επόμενη φάση, φιγουράροντας στην πρώτη τετράδα. Ωστόσο, με μία αγωνιστική να απομένει για την ολοκλήρωση της νεοσύστατης κύριας φάσης στον θεσμό και κάποια ματς να εκκρεμούν, η κόντρα για το πλασάρισμα στην πρώτη τετράδα θεωρείται ακόμα ανοιχτή. Θυμίζουμε ότι βάσει του νέου συστήματος διεξαγωγής οι πρώτες τέσσερις ομάδες της γενικής βαθμολογίας προκρίνονται απευθείας στα προημιτελικά και τα άλλα 4 «εισιτήρια» θα διεκδικήσουν οι ομάδες που θα καταλάβουν τις θέσεις 5 έως 12, σε αγώνες πλέι οφ.

Οσον αφορά τα φαβορί, θέση στην τετράδα με αξιώσεις διεκδικούν Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός, έχοντας μέχρι στιγμής 6 βαθμούς και έναν αγώνα λιγότερο. Πιο δύσκολα είναι τα πράγματα για τον ΠΑΟΚ, που έχει κι αυτός αγώνα λιγότερο αλλά μετράει και μία ήττα, από τον Λεβαδειακό στην πρεμιέρα. Από κει και πέρα επικρατεί συνωστισμός στις θέσεις 5 έως 12 για τα πλέι οφ, με αρκετές ομάδες να διεκδικούν είτε το καλύτερο πλασάρισμα στη βαθμολογία, ενόψει των διασταυρώσεων στα πλέι οφ, είτε ακόμα και απλή είσοδο στη 12άδα προκειμένου να συνεχίσουν στον θεσμό. Τέλος, για τρεις ομάδες που είναι ουραγοί της βαθμολογίας - Αιγάλεω, Athens Kallithea και Ηλιούπολη - έχουν εξανεμιστεί οι ελπίδες τους για συνέχεια στη διοργάνωση. Υπενθυμίζεται ότι σε περίπτωση ισοβαθμίας το πρώτο κριτήριο με βάση το οποίο επικρατεί μια ομάδα είναι η καλύτερη διαφορά τερμάτων.