EUROLEAGUE

«Αιώνιοι» σε δύσκολα τεστ

Να ολοκληρώσουν με νίκες την τρέχουσα «σούπερ εβδομάδα» της Euroleague επιδιώκουν Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός στο πλαίσιο της 8ης αγωνιστικής. Οι «πράσινοι» δοκιμάζονται εκτός έδρας απέναντι στη Μονακό (20.00 - Novasports 4), ενώ οι «ερυθρόλευκοι» υποδέχονται τη Χάποελ Τελ Αβίβ στο ΣΕΦ (21.00 - Novasports Prime).

Θυμίζουμε ότι ενόψει του αγώνα στο Φάληρο, τις προηγούμενες μέρες δημοσιεύτηκε κείμενο φίλων του Ολυμπιακού στο οποίο καταδικάζεται η παρουσία ομάδας από το κράτος - δολοφόνο Ισραήλ, που συνεχίζει τη σφαγή στη Γάζα.

Στο Πριγκιπάτο ο Παναθηναϊκός, με τον αέρα της νίκης του επί της Μακάμπι Τελ Αβίβ, που τον ανέβασε στο 5-2 και εντός της πρώτης τετράδας, θέλει να συνεχίσει νικηφόρα ώστε να πλησιάσει κι άλλο την κορυφή. Αντιμετωπίζει την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη, η οποία προέρχεται από σπουδαίο διπλό στο ΣΕΦ, φτάνοντας στο 4-3 και διατηρώντας τις δικές της βλέψεις για ψηλότερα. Ενόψει της σημερινής αναμέτρησης οι «πράσινοι» καλούνται να ξεπεράσουν και το νέο πρόβλημα που προέκυψε με τον τραυματισμό του Αμερικανού Χολμς στον αγώνα με τη Μακάμπι. Αντίθετα, στην αποστολή εντάχθηκε ο Ρογκαβόπουλος, ωστόσο η συμμετοχή του παραμένει αμφίβολη. Στις δηλώσεις του για το ματς με τη Μονακό ο τεχνικός του Παναθηναϊκού Εργκίν Αταμαν έκανε λόγο για ένα εξαιρετικά δύσκολο παιχνίδι, ανάμεσα σε δύο ισορροπημένες ομάδες.

Στο ΣΕΦ ο Ολυμπιακός ψάχνει αντίδραση μετά την ήττα από τη Μονακό. Κόντρα στην πρωτοπόρο και εντυπωσιακή μέχρι στιγμής Χάποελ Τελ Αβίβ (6-1) του Δημήτρη Ιτούδη, οι «ερυθρόλευκοι», που έπεσαν στο 4-3, θέλουν να επιστρέψουν στις επιτυχίες και στην πρώτη τετράδα, όπως και να ανακάμψουν ψυχολογικά. Στον απόηχο της ήττας από τη Μονακό και ενόψει της σημερινής αναμέτρησης ο Γιώργος Μπαρτζώκας στάθηκε μεταξύ άλλων στο ζήτημα της ισορροπίας που θα πρέπει να βρει η ομάδα του ανάμεσα στα επιθετικά και στα αμυντικά της καθήκοντα, ενώ εμφανίστηκε αισιόδοξος για μια καλύτερη εικόνα στους προσεχείς αγώνες. Τέλος, ο Ελληνας τεχνικός αποκάλυψε ότι είναι ζήτημα ημερών η επιστροφή του Αμερικανού Εβανς στη δράση για τον Ολυμπιακό.

