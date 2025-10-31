WATER POLO LEAGUE ΓΥΝΑΙΚΩΝ

Παραμένει αήττητος ο Ολυμπιακός

Παραμένει αήττητος στη Water Polo League γυναικών ο Ολυμπιακός, ο οποίος πήρε εύκολη νίκη 21-3 επί των Χανίων στον Πειραιά, σε ματς που εκκρεμούσε για την ολοκλήρωση της 5ης αγωνιστικής. Οι «ερυθρόλευκες» διατηρήθηκαν στην κορυφή της βαθμολογίας, ισόβαθμες με τον συμπολίτη Εθνικό, έχοντας από 15 βαθμούς, ενώ στην 3η θέση ακολουθεί η Βουλιαγμένη με 12.

Στο χθεσινό ματς οι παίκτριες του Ολυμπιακού κυριάρχησαν από την αρχή και έφτασαν άνετα στη νίκη, με πρωταγωνίστρια την Αντριους, που σημείωσε 4 γκολ.

Το πρωτάθλημα πόλο γυναικών συνεχίζεται το Σαββατοκύριακο με την 6η αγωνιστική:

Αύριο Σάββατο: Ολυμπιακός - ΝΟ Πατρών (13.30), Πανιώνιος - Ρέθυμνο (16.00), ΝΕ Πατρών - ΠΑΟΚ (16.30), Ηλιούπολη - Βουλιαγμένη (18.30).

Κυριακή 2 Νοέμβρη: Χανιά - Εθνικώς Πειραιά (12.00), Γλυφάδα - Αλιμος (18.15).