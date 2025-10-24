Η ΑΕΚ νίκησε 6-0 την Αμπερντίν για τη 2η αγωνιστική της League Phase
Να σημειωθεί επίσης ότι ήταν η πρώτη εντός έδρας νίκη της ΑΕΚ σε κύρια φάση ευρωπαϊκής διοργανώσεις - όμιλοι ή League Phase - από το 2010.
Στο πιο εντυπωσιακό της ημίχρονο φέτος η ΑΕΚ ήταν καταιγιστική στο πρώτο μέρος απέναντι στη σκωτσέζικη ομάδα, καθώς ειδικά μετά το πρώτο δεκάλεπτο κυριάρχησε πλήρως, με τους αντιπάλους της ανήμπορους να αντιδράσουν. Με πρωταγωνιστή και δις σκόρερ τον Κοϊτά (11', 18') η «Ενωση» προηγήθηκε γρήγορα με 2-0, ενώ ανέβασε τον δείκτη του σκορ με γκολ του Ελίασον (27'). Ενδεικτικό της κυριαρχίας της ελληνικής ομάδας είναι ότι είχε επίσης δύο δοκάρια (Ρέλβας, Βίντα) και τουλάχιστον άλλες δύο κλασικές ευκαιρίες (Πιερό, Ελίασον) για ακόμα μεγαλύτερο σκορ.
ΑΕΚ: Στρακόσα, Ρότα (75' Γκατσίνοβιτς), Ρέλβας, Βίντα, Πενράις, Πινέδα, Μάνταλος (75' Γκρούγιτς), Κοϊτά (62' Κουτέσα), Ελίασον, Μαρίν (67' Λιούμπισιτς), Πιερό (67' Γιόβιτς).
Αμπερντίν: Μίτοφ, Μίλνε, Κνέστερ (32' Ντόρινγκτον), Ντέβλιντ, Γένσεν, Κεσκίνεν, Σχίνιε (46' Πολβάρα), Αρμστρονγκ (62' Κλάρκσον), Κάρλσον (70' Γένγκι), Αουρις (46' Παλβαρέσα), Λάζετιτς.