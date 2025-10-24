CONFERENCE LEAGUE

«Πάρτι» στη Νέα Φιλαδέλφεια

Μία από τις μεγαλύτερες ευρωπαϊκές νίκες στην Ιστορία της πέτυχε χθες η ΑΕΚ, 6-0 επί της Αμπερντίν στην «OPAP Arena» για τη 2η αγωνιστική της League Phase του Conference League. Η «Ενωση» πήρε το πρώτο της «τρίποντο» στην κύρια φάση της διοργάνωσης, «ρεφάροντας» έτσι την ήττα της από την Τσέλιε στην πρεμιέρα, και διατήρησε ακέραιες τις ελπίδες της για ευρωπαϊκή συνέχεια, μέσω της κατάληψης μιας θέσης στην πρώτη 24άδα της βαθμολογίας, αλλά και τις βλέψεις της για πλασάρισμα στην πρώτη οκτάδα, που οδηγεί απευθείας στους «16». Αντίθετα, η Αμπερντίν έμεινε χωρίς βαθμό, έχοντας δύο ήττες.

Να σημειωθεί επίσης ότι ήταν η πρώτη εντός έδρας νίκη της ΑΕΚ σε κύρια φάση ευρωπαϊκής διοργανώσεις - όμιλοι ή League Phase - από το 2010.

Στο πιο εντυπωσιακό της ημίχρονο φέτος η ΑΕΚ ήταν καταιγιστική στο πρώτο μέρος απέναντι στη σκωτσέζικη ομάδα, καθώς ειδικά μετά το πρώτο δεκάλεπτο κυριάρχησε πλήρως, με τους αντιπάλους της ανήμπορους να αντιδράσουν. Με πρωταγωνιστή και δις σκόρερ τον Κοϊτά (11', 18') η «Ενωση» προηγήθηκε γρήγορα με 2-0, ενώ ανέβασε τον δείκτη του σκορ με γκολ του Ελίασον (27'). Ενδεικτικό της κυριαρχίας της ελληνικής ομάδας είναι ότι είχε επίσης δύο δοκάρια (Ρέλβας, Βίντα) και τουλάχιστον άλλες δύο κλασικές ευκαιρίες (Πιερό, Ελίασον) για ακόμα μεγαλύτερο σκορ.





INTIME SPORTS

Στην επανάληψη η ΑΕΚ έριξε ρυθμό αλλά συνέχισε να κυριαρχεί, σημειώνοντας άλλα τρία γκολ, με τους Μαρίν (57'), Γιόβιτς (82') και Κουτέσα (87'), ενώ είχε και ένα ακόμα δοκάρι (Μαρίν). Την ίδια ώρα, ουσιαστικά δεν κινδύνευσε αμυντικά σε κανένα σημείο.

ΑΕΚ: Στρακόσα, Ρότα (75' Γκατσίνοβιτς), Ρέλβας, Βίντα, Πενράις, Πινέδα, Μάνταλος (75' Γκρούγιτς), Κοϊτά (62' Κουτέσα), Ελίασον, Μαρίν (67' Λιούμπισιτς), Πιερό (67' Γιόβιτς).

Αμπερντίν: Μίτοφ, Μίλνε, Κνέστερ (32' Ντόρινγκτον), Ντέβλιντ, Γένσεν, Κεσκίνεν, Σχίνιε (46' Πολβάρα), Αρμστρονγκ (62' Κλάρκσον), Κάρλσον (70' Γένγκι), Αουρις (46' Παλβαρέσα), Λάζετιτς.