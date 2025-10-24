ΒΟΛΕΪ

Βήμα πρόκρισης για τον Ολυμπιακό

Σημαντικό βήμα πρόκρισης στον επόμενο γύρο των προκριματικών του Champions League βόλεϊ ανδρών έκανε ο Ολυμπιακός, νικώντας τη Νάπρεντακ Οντζακ στη Βοσνία με 3-0 σετ (21-25, 9-25, 17-25) στον πρώτο μεταξύ τους αγώνα για τον 1ο γύρο της διοργάνωσης. Ετσι οι «ερυθρόλευκοι» απέκτησαν σοβαρό προβάδισμα ενόψει της ρεβάνς στην έδρα τους, όπου ουσιαστικά θα χρειαστεί να πάρουν δύο σετ για να κλείσουν θέση στον 2ο γύρο.

Ο Ολυμπιακός, με βασικό πασαδόρο τον Ματέο Χασμπάλα, με εξαίρεση το πρώτο σετ, όπου μπήκε μουδιασμένα (11 λάθη), δεν αντιμετώπισε προβλήματα απέναντι στην πρωταθλήτρια Βοσνίας προκειμένου να φτάσει στη νίκη.

Ανοίγει η αυλαία της Volleyleague

Στη Θεσσαλονίκη ξεκινά σήμερα η νέα σεζόν της Volleyleague ανδρών, με την αναμέτρηση ΠΑΟΚ και Φοίνικα Σύρου (19.00 - ΕΡΤ2) να εγκαινιάζει την 1η αγωνιστική, το κυρίως μέρος της οποίας θα διεξαχθεί το Σαββατοκύριακο.