EUROLEAGUE

Εκτός έδρας αποστολές για τους «αιώνιους»

Ιδιαίτερα απαιτητικές εκτός έδρας αποστολές έχουν απόψε ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής της Euroleague. Οι «πράσινοι» δοκιμάζονται στην Μπολόνια με αντίπαλο τη Βίρτους (21.00 - Novasports 4) και οι «ερυθρόλευκοι» στο Μόναχο με αντίπαλο την Μπάγερν (21.30 - Novasports Prime).

Στην Ιταλία ο Παναθηναϊκός, που φιγουράρει στην κορυφή της βαθμολογίας μαζί με τη Χάποελ Τελ Αβίβ με απολογισμό 4-1, καθώς προέρχεται από ένα νικηφόρο σερί τριών αγώνων, επιδιώκει να δώσει συνέχεια στις επιτυχίες και έτσι να παραμείνει 1ος. Αλλά και η Βίρτους (3-2) προέρχεται από δύο σημαντικές νίκες, δείχνοντας ότι βρίσκει τα πατήματά της. Ο τεχνικός των «πρασίνων», Εργκίν Αταμάν, χαρακτήρισε τον αγώνα δύσκολο, κόντρα σε μια ιδιαίτερα δυνατή ομάδα. Για τον Παναθηναϊκό τέθηκαν νοκ άουτ την τελευταία στιγμή οι Χολμς και Καλαϊτζάκης.

Από την πλευρά του ο Ολυμπιακός πήγε Γερμανία με απολογισμό 3-2 και στον απόηχο μιας σημαντικής όσο και δύσκολης εκτός έδρας νίκης επί της Μακάμπι Τελ Αβίβ (95-94). Για ένα ματς απαιτήσεων, στο οποίο οι παίκτες του θα πρέπει να προσαρμοστούν, μίλησε ο τεχνικός της ελληνικής ομάδας Γιώργος Μπαρτζώκας, και στάθηκε στην φετινή ενίσχυση της Μπάγερν με «βαριά» κορμιά, κάτι που την κάνει ακόμα πιο επικίνδυνη αντίπαλο. Εκτός αποστολής για τους «ερυθρόλευκους» τέθηκε ο Κώστας Παπανικολάου λόγω τραυματισμού στην τελευταία προπόνηση, ενώ επιστρέφει στη δράση ο ΜακΚίσικ.