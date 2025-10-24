ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ - ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΕΝΟΡΓΑΝΗΣ

Ωρα τελικού για τον Πετρούνια

Με στόχο να προσθέσει ένα ακόμα μετάλλιο σε διεθνή διοργάνωση στην πλούσια συλλογή του, ο Λευτέρης Πετρούνιας αγωνίζεται σήμερα στον τελικό των κρίκων του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Γυμναστικής που διεξάγεται στην Τζακάρτα. Είναι η 7η φορά που ο Πετρούνιας δίνει το «παρών» σε τελικό Παγκοσμίου Πρωταθλήματος, έχοντας κατακτήσει μέχρι τώρα 3 χρυσά και 1 ασημένιο μετάλλιο. Πλέον στην Τζακάρτα στοχεύει στο 5ο του μετάλλιο, ενώ η παρουσία του Ελληνα πρωταθλητή και εκ των κορυφαίων του αγωνίσματος παγκοσμίως αποτελεί τη μοναδική ελπίδα της ελληνικής αποστολής για μια διάκριση βάθρου στη διοργάνωση.

Ο 34χρονος αθλητής προκρίθηκε έχοντας την 5η καλύτερη επίδοση μεταξύ όσων θα πάρουν μέρος στον τελικό, συγκεντρώνοντας 14.366 βαθμούς. Μάλιστα θα μπορούσε να είχε ακόμα πιο υψηλή βαθμολογία, αλλά του το στέρησε ένα λάθος κατά την έξοδο. Την καλύτερη βαθμολογία των προκριματικών σημείωσε ο Λιου Γιανγκ από την Κίνα, με τον παγκόσμιο πρωταθλητή του 2021 να συγκεντρώνει 14.766 βαθμούς.