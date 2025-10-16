UEFA και αστυνομία επιχείρησαν να πνίξουν τις φωνές κατά του Ισραήλ πριν τον αγώνα με την Ιταλία
Να σημειωθεί ότι το ματς είχε χαρακτηριστεί «υψηλού κινδύνου» από την UEFA, μια κίνηση βασισμένη στη γνωστή πρακτική των δύο μέτρων και δύο σταθμών, με τη Συνομοσπονδία να ζητάει από τις ιταλικές αρμόδιες αρχές αυξημένα μέτρα ασφαλείας. Αποτέλεσμα ήταν οι σεκιούριτι του αγώνα σε συνεργασία με τις αστυνομικές δυνάμεις να προσπαθούν να τον διατηρήσουν «αποστειρωμένο» απ' ό,τι στρεφόταν εναντίον του Ισραήλ. Ετσι, αρκετοί φίλαθλοι που είχαν στην κατοχή τους παλαιστινιακές σημαίες ή οποιοδήποτε μήνυμα κατά του κράτους - δολοφόνου εκδιώχθηκαν βίαια από τις κερκίδες...