ΜΟΥΝΤΙΑΛ 2026 - ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ

Απαίτησαν την αποβολή του κράτους - δολοφόνου

Επεισόδια, χημικά από την αστυνομία (που επιστράτευσε μέχρι και ελεύθερους σκοπευτές), συλλήψεις και τραυματισμοί διαδηλωτών σημειώθηκαν την Τρίτη έξω από το στάδιο «Φρίουλι» στο Ούντινε της Ιταλίας, πριν τη διεξαγωγή του αγώνα μεταξύ των Εθνικών ομάδων Ιταλίας και Ισραήλ για τα προκριματικά του Μουντιάλ 2026. Οι συγκεντρωμένοι απαίτησαν να αποβληθεί το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα του κράτους - δολοφόνου από τις ποδοσφαιρικές διοργανώσεις, όπως χαρακτηριστικά έγραφε και το πανό που κρατούσαν, «Δείξτε κόκκινη κάρτα στο Ισραήλ», ενώ φώναζαν «Λευτεριά στην Παλαιστίνη».

Να σημειωθεί ότι το ματς είχε χαρακτηριστεί «υψηλού κινδύνου» από την UEFA, μια κίνηση βασισμένη στη γνωστή πρακτική των δύο μέτρων και δύο σταθμών, με τη Συνομοσπονδία να ζητάει από τις ιταλικές αρμόδιες αρχές αυξημένα μέτρα ασφαλείας. Αποτέλεσμα ήταν οι σεκιούριτι του αγώνα σε συνεργασία με τις αστυνομικές δυνάμεις να προσπαθούν να τον διατηρήσουν «αποστειρωμένο» απ' ό,τι στρεφόταν εναντίον του Ισραήλ. Ετσι, αρκετοί φίλαθλοι που είχαν στην κατοχή τους παλαιστινιακές σημαίες ή οποιοδήποτε μήνυμα κατά του κράτους - δολοφόνου εκδιώχθηκαν βίαια από τις κερκίδες...