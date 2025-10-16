Στον απόηχο της ήττας από την Εφές ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τη Μακάμπι Τελ Αβίβ στο Βελιγράδι
Οι «ερυθρόλευκοι», που έχουν πέσει στο 2-2, στη δεύτερη υποχρέωσή τους μέσα στη βδομάδα επιδιώκουν την επιστροφή στο νικηφόρο μονοπάτι και του απολογισμού τους σε θετικό πρόσημο. Προϋπόθεση γι' αυτό είναι οι παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα να εμφανίσουν μια καλύτερη εικόνα απόψε σε σχέση με το ματς απέναντι στην τουρκική ομάδα, αποφεύγοντας τα πολλά (14) και σημαντικά λάθη στα οποία υπέπεσαν.
Πάντως τα προβλήματα απουσιών δεν είναι λίγα στον Ολυμπιακό, καθώς τέθηκαν εκτός αποστολής για το αποψινό ματς οι Φουρνιέ και ΜακΚίσικ, λόγω των ενοχλήσεων που τους ταλαιπωρούν, προστιθέμενοι έτσι στους σταθερά απόντες το τελευταίο διάστημα Γουόκαπ και Εβανς.