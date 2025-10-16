Πέμπτη 16 Οχτώβρη 2025
Να διορθώσει τα λάθη του

Στον απόηχο της ήττας από την Εφές ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τη Μακάμπι Τελ Αβίβ στο Βελιγράδι

Εχοντας «προσγειωθεί» ανώμαλα από την Εφές, που τον νίκησε 82-78 στο ΣΕΦ, ο Ολυμπιακός ψάχνει απόψε να βγάλει αντίδραση με αντίπαλο τη Μακάμπι Τελ Αβίβ στο ουδέτερο Βελιγράδι (22.00 - Novasports Prime) σε ματς για την 5η αγωνιστική της Euroleague.

Οι «ερυθρόλευκοι», που έχουν πέσει στο 2-2, στη δεύτερη υποχρέωσή τους μέσα στη βδομάδα επιδιώκουν την επιστροφή στο νικηφόρο μονοπάτι και του απολογισμού τους σε θετικό πρόσημο. Προϋπόθεση γι' αυτό είναι οι παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα να εμφανίσουν μια καλύτερη εικόνα απόψε σε σχέση με το ματς απέναντι στην τουρκική ομάδα, αποφεύγοντας τα πολλά (14) και σημαντικά λάθη στα οποία υπέπεσαν.

Πάντως τα προβλήματα απουσιών δεν είναι λίγα στον Ολυμπιακό, καθώς τέθηκαν εκτός αποστολής για το αποψινό ματς οι Φουρνιέ και ΜακΚίσικ, λόγω των ενοχλήσεων που τους ταλαιπωρούν, προστιθέμενοι έτσι στους σταθερά απόντες το τελευταίο διάστημα Γουόκαπ και Εβανς.

    

