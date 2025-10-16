ΠΟΛΟ - CHAMPIONS LEAGUE

Νικηφόρο ξεκίνημα για τον Ολυμπιακό

Με νίκη άνοιξε τις υποχρεώσεις του στον 1ο όμιλο του Champions League πόλο ανδρών ο Ολυμπιακός, 13-9 επί της Μλάντοστ στον Πειραιά για την 1η αγωνιστική. Οι «ερυθρόλευκοι» ξεκίνησαν νωθρά, με αποτέλεσμα η κροατική ομάδα να προηγηθεί 3-2 στην πρώτη περίοδο, στη συνέχεια όμως ανέβασαν ρυθμούς και απέκτησαν ένα ασφαλές προβάδισμα (7-4 στην 3η περίοδο), το οποίο διατήρησαν μέχρι το φινάλε.

Τα οκτάλεπτα: 2-3, 6-4, 11-8, 13-9.

Για τον Ολυμπιακό σκόραραν: Ζάλανκι (6), Ανγκιαλ (2), Γκίλλας (2), Γενηδουνιάς (2), Δήμου (1). Και για τη Μλάντοστ: Ναγκάεφ (2), Μπάσιτς (1), Μπουλιούμπασιτς (1), Μπίγιακα (1), Μπούκιτς (1), Λάζιτς (1), Βουκίτσεβιτς (1), Χάρκοφ (1).

Στο πλαίσιο της επόμενης, 2ης αγωνιστικής ο Ολυμπιακός θα δοκιμαστεί στη Βουδαπέστη με αντίπαλο τη Βάσας.