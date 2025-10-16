ΠΙΝΓΚ ΠΟΝΓΚ - ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ

Βλέπει προημιτελικά η Εθνική ανδρών

Την πρόκρισή της στα προημιτελικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Πινγκ Πονγκ που διεξάγεται στο Ζαντάρ διεκδικεί σήμερα η Εθνική ομάδα, αντιμετωπίζοντας την «οικοδέσποινα» Κροατία σε αγώνα για τους «16» της διοργάνωσης. Να σημειωθεί ότι η Ελλάδα προκρίθηκε από την κύρια φάση της διοργάνωσης καταλαμβάνοντας τη 2η θέση του 4ου ομίλου, στην τριπλή ισοβαθμία με την 1η Πορτογαλία και την 3η Αγγλία, η οποία έμεινε εκτός πλέι οφ. Στο τελευταίο ματς της φάσης των ομίλων η Ελλάδα πέτυχε σημαντική νίκη 3-1 επί των Αγγλων.

Πέρα από τη διάκριση, η Εθνική κυνηγάει και μια θέση που δίνει «εισιτήριο» για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Την ελληνική ομάδα αποτελούν οι Παναγιώτης Γκιώνης, Γιάννης Σγουρόπουλος, Γιώργος Σταματούρος και Κωνσταντίνος Κωνσταντινόπουλος.