Πέμπτη 16 Οχτώβρη 2025
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 22
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
ΠΙΝΓΚ ΠΟΝΓΚ - ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ
Βλέπει προημιτελικά η Εθνική ανδρών

Την πρόκρισή της στα προημιτελικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Πινγκ Πονγκ που διεξάγεται στο Ζαντάρ διεκδικεί σήμερα η Εθνική ομάδα, αντιμετωπίζοντας την «οικοδέσποινα» Κροατία σε αγώνα για τους «16» της διοργάνωσης. Να σημειωθεί ότι η Ελλάδα προκρίθηκε από την κύρια φάση της διοργάνωσης καταλαμβάνοντας τη 2η θέση του 4ου ομίλου, στην τριπλή ισοβαθμία με την 1η Πορτογαλία και την 3η Αγγλία, η οποία έμεινε εκτός πλέι οφ. Στο τελευταίο ματς της φάσης των ομίλων η Ελλάδα πέτυχε σημαντική νίκη 3-1 επί των Αγγλων.

Πέρα από τη διάκριση, η Εθνική κυνηγάει και μια θέση που δίνει «εισιτήριο» για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Την ελληνική ομάδα αποτελούν οι Παναγιώτης Γκιώνης, Γιάννης Σγουρόπουλος, Γιώργος Σταματούρος και Κωνσταντίνος Κωνσταντινόπουλος.

    

Κορυφή σελίδας
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
Διαβάστε σήμερα...
Να διορθώσει τα λάθη του
Απαίτησαν την αποβολή του κράτους - δολοφόνου
 Νικηφόρο ξεκίνημα για τον Ολυμπιακό
Διακήρυξη της ΚΕ του ΚΚΕ για τη συμπλήρωση 80 χρόνων από το τέλος του Β' Παγκοσμίου Πολέμου και την Αντιφασιστική Νίκη των Λαών
Μνημεία & Μουσεία Αγώνων του Λαού
Ο καθημερινός ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ 1 ευρώ