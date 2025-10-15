FIBA CHAMPIONS LEAGUE

Το 2 στα 2 ψάχνουν ΑΕΚ και Προμηθέας

Με εφαλτήριο τις νίκες τους στην πρεμιέρα του FIBA Champions League, ΑΕΚ και Προμηθέας Πάτρας επιδιώκουν σήμερα να κάνουν το 2 στα 2 στους ομίλους τους, στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής.

Για τον 6ο όμιλο η ΑΕΚ υποδέχεται στη «Sunel Arena» την ουγγρική Ζολνόκι (19.30 - Cosmote Sport 4), θέλοντας να συνεχίσει νικηφόρα μετά την επιτυχία στη Λετονία επί της Ρίγα για την 1η αγωνιστική. Στον πρώτο ευρωπαϊκό αγώνα μπροστά στους φιλάθλους της, η «Ενωση» θα εμφανιστεί χωρίς απουσίες και με εξαιρετική ψυχολογία, μετά και το 2 στα 2 στο πρωτάθλημα, θα ψάξει τη νίκη που θα τη διατηρήσει σε τροχιά κατάκτησης της πρωτιάς του ομίλου.

Για τον 1ο όμιλο ο Προμηθέας δοκιμάζεται στην Πολωνία κόντρα στη Λέγκια (21.00 - Cosmote Sport 5), θέλοντας κι αυτός τη νίκη ώστε να διατηρήσει ακέραιες τις ελπίδες του για πρόκριση. Οι Πατρινοί προέρχονται από νίκες σε Ευρώπη (επί της Χαϊδελβέργης για την πρεμιέρα του Champions League) και Ελλάδα (επί του Αμαρουσίου για την Basket League), που τους ανέβασαν ψυχολογικά.