EUROLEAGUE

Eυκαιρία του ΠΑΟ για αντίδραση

Κόντρα στη Βιλερμπάν, την οποία φιλοξενεί απόψε στο ΟΑΚΑ (21.15 - Novasports Prime) για την 5η αγωνιστική της Euroleague, ανοίγει ο Παναθηναϊκός τις υποχρεώσεις του στη δεύτερη «σούπερ εβδομάδα» της διοργάνωσης, με διπλή αγωνιστική. Ακολουθεί την Παρασκευή η δοκιμασία των «πρασίνων» στην Κωνσταντινούπολη με αντίπαλο την Εφές.

Προερχόμενος από εκτός έδρας νίκη επί της Μπασκόνια την προηγούμενη αγωνιστική, ο Παναθηναϊκός, με απολογισμό 2-1 μέχρι στιγμής, απέναντι στη γαλλική ομάδα ψάχνει την τρίτη νίκη του, που θα τον διατηρήσει ψηλά στη βαθμολογία. Παράλληλα θέλει να βγάλει αντίδραση μετά την ήττα από τον Ολυμπιακό για το πρωτάθλημα, για ψυχολογικούς λόγους ενόψει της συνέχειας.

Στις δηλώσεις του ενόψει του ματς ο τεχνικός του Παναθηναϊκού Εργκίν Αταμάν τόνισε ότι οι παίκτες του θα πρέπει να είναι συγκεντρωμένοι για να φτάσουν στη νίκη, προσθέτοντας ότι όλοι αγώνες της διοργάνωσης απαιτούν σοβαρότητα, ανεξάρτητα από την περίοδο που γίνονται και από τον αντίπαλο. Ο Τούρκος κόουτς άφησε ελπίδες για συμμετοχή του Ναν, ο οποίος λόγω ενοχλήσεων απουσίασε από το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό.