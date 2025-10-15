Ελένη και Βαγγελιώ Βουρλόκα
23:51ΤΟ ΑΝΤΕΡΓΑΤΙΚΟ ΤΕΡΑΤΟΥΡΓΗΜΑ ΣΤΗΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ : Σ. Διγενή: Οι εργαζόμενοι δεν είναι γρανάζια, είναι η κινητήρια δύναμη της κοινωνίας (VIDEO)
23:46ΒΙΒΗ ΔΑΓΚΑ: Μέσα από τους αγώνες και την οργάνωση οι εργαζόμενοι και οι εργαζόμενες θα πετάξουν στα σκουπίδια το νομοσχέδιο - τερατούργημα (VIDEO)
23:41ΤΟ ΑΝΤΕΡΓΑΤΙΚΟ ΤΕΡΑΤΟΥΡΓΗΜΑ ΣΤΗΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ: Β. Μεταξάς: Εγκληματική διαστρέβλωση της πραγματικότητας από την κυβέρνηση για να κρύψει το αντιλαικό περιεχόμενο του νομοσχεδίου (VIDEO)
23:33ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗΝ ΔΥΤΙΚΗ ΟΧΘΗ: Στην Καλαντίγια η αντιπροσωπεία του ΠΑΜΕ στα πλαίσιο της έμπρακτης διεθνιστικής αλληλεγγύης στον ηρωικό λαό της Παλαιστίνης (ΦΩΤΟ)
23:22ΤΟ ΑΝΤΕΡΓΑΤΙΚΟ ΤΕΡΑΤΟΥΡΓΗΜΑ ΣΤΗΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ: Λ. Κανέλλη: Εχετε κάνει το εργασιακό τοπίο, μία Γάζα... (VIDEO)
