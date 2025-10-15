ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ

Με επιτυχία και μαζική συμμετοχή ο 3ος Λαϊκός Αγώνας Δρόμου

georgepanos.com

Με επιτυχία στέφθηκε ο 3ος Λαϊκός Αγώνας Δρόμου τον οποίο διοργάνωσε την Κυριακή ο δήμος Πετρούπολης.

Πάνω από 500 δρομείς, παιδιά και ενήλικες, «φόρεσαν» την πιο καλή και αγωνιστική διάθεσή τους, έβαλαν τα αθλητικά τους και άδραξαν την ευκαιρία να δοκιμάσουν τις δυνάμεις τους, να νιώσουν τη χαρά της συμμετοχής και της ευεξίας που προσφέρουν η άσκηση και ο αθλητισμός. Ο αγώνας περιλάμβανε τη μεγάλη διαδρομή των 10 χλμ. για ενήλικες, καθώς επίσης τις αντίστοιχες των 5 χλμ. για εφήβους (+13) και ενήλικες και του 1 χλμ. για παιδιά (6-12 ετών).

Τα χαμόγελα δρομέων και εθελοντών, οι εικόνες γονιών να τρέχουν μαζί με τα παιδιά τους, η προσπάθεια όσων συμμετέχουν να αναμετρηθούν με τον εαυτό τους και να συναγωνιστούν με τους τους συναθλητές τους, χωρίς φυσικά να παίζει ρόλο η θέση όπου τερμάτισε ο καθένας, ήταν αυτά που ανέδειξαν την επιτυχία της διοργάνωσης.

Με αφορμή τον 3ο Λαϊκό Αγώνα Δρόμου, ο δήμαρχος Πετρούπολης Βαγγέλης Σίμος ευχαρίστησε όσους συμμετείχαν, τους εθελοντές και τους εργαζομένους στον δήμο για τη συμβολή τους στην πραγματοποίηση του Αγώνα, και ανέφερε: «Είμαστε πολύ χαρούμενοι που οι συμπολίτες μας αλλά και δρομείς από άλλες περιοχές "αγκάλιασαν" την αναβίωση του Λαϊκού Αγώνα Δρόμου. Επιβεβαιώθηκε πως είναι μια δράση που θέλει η πόλη, και γι' αυτό δεσμευόμαστε να κάνουμε ό,τι πρέπει για να γίνει θεσμός. Η διοργάνωση είναι πετυχημένη, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν διαπιστώθηκαν παράμετροι που χρήζουν βελτίωσης. Η Οργανωτική Επιτροπή τις κατέγραψε και θα επεξεργαστεί τις διορθώσεις που πρέπει να γίνουν, ώστε του χρόνου να είμαστε ακόμα καλύτεροι».