Τετάρτη 15 Οχτώβρη 2025
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 30
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
ΕURO Κ21 - ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ
Συνέχισε αήττητη η Εθνική ελπίδων

Αήττητη παρέμεινε στον όμιλό της για τα προκριματικά του Euro 2027 Κ21 η Εθνική ελπίδων, μετά τη νίκη της με 1-0 επί της Λετονίας στη Ρίγα για την 3η αγωνιστική. Η Εθνική παρέμεινε 1η στον όμιλο, αυξάνοντας τις ελπίδες της για πρόκριση, καθώς έκανε το 3 στα 3 - είχαν προηγηθεί οι νίκες της με 5-0 επί της Μάλτας για την 1η αγωνιστική και με 3-2 επί της Γερμανίας για τη 2η αγωνιστική. Αξίζει να σημειωθεί ότι και οι τρεις νίκες της Εθνικής ήταν εκτός έδρας.

Η ελληνική ομάδα δυσκολεύτηκε από τους αξιόμαχους Λετονούς, καθώς και από τη δική της αδυναμία στην τελική προσπάθεια, πήρε όμως τη νίκη χάρη σε γκολ στο 83', όταν ο Στέφανος Τζίμας «ξεκλείδωσε» την άμυνα των γηπεδούχων.

Η επόμενη αναμέτρηση για την Εθνική ελπίδων θα είναι εντός έδρας με αντίπαλο τη Γεωργία στις 14 Νοέμβρη.

  • Η βαθμολογία του ομίλου: ΕΛΛΑΔΑ (3 αγ.) 9, Βόρεια Ιρλανδία (2 αγ.) 4, Γερμανία (2 αγ.) 3, Γεωργία (2 αγ.) 2, Λετονία (3 αγ.) 1, Μάλτα (2 αγ.) 0.
    

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
