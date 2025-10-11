«Μάθε τη γλώσσα της σιωπής»

«Μάθε τη γλώσσα της σιωπής» είναι ο τίτλος του αφιερώματος στον σπουδαίο ποιητή Αλκη Αλκαίο, το οποίο θα παρουσιαστεί στην κεντρική σκηνή του «Σταυρού του Νότου» το ερχόμενο Σάββατο 18 Οκτώβρη. Σε αυτήν την ξεχωριστή συναυλία τραγουδούν η Βιολέτα Ικαρη και ο Δημήτρης Μπάκουλης, ενώ συμμετέχει ο ερμηνευτής και προσωπικός φίλος του Αλκη Αλκαίου Κώστας Θωμαΐδης.

Ενα αφιέρωμα στον ποιητή που υποδυόταν τον στιχουργό, τον δημιουργό που μέσα από την Τέχνη του μας διαβεβαίωσε ότι ακόμα και σε αυτούς τους χαλεπούς καιρούς «δεν βγαίνουν τα όνειρα σε πλειστηριασμό, δεν παίχτηκε η παρτίδα μας ακόμα».

Μοιάζει, μα δεν είναι ένας απλός παρατηρητής των γεγονότων, από τα οποία εμπνέεται και γράφει. Γίνεται ο ίδιος μέρος τους. Συνομιλεί με τους πρωταγωνιστές της Ιστορίας, με ήρωες και αντιήρωες, συγχρόνους του και παλιότερους. «Ταξιδεύει» απ' τη Σιδώνα έως τα Χανιά, στο Ελ Σαλβαδόρ του '80 και την Τουρκία του '81, φτάνει στα Βαλκάνια και τη διαλυμένη Γιουγκοσλαβία. Εγραψε με τον δικό του μοναδικό τρόπο για όλα όσα θέλουμε να πούμε και δεν προλαβαίνουμε.

Πράγματι, ο Αλκης Αλκαίος, κατά κόσμον Βαγγέλης Λιάρος, από το 1978 που έκανε την πρώτη του εμφάνιση στην ελληνική δισκογραφία με το «Φλεβάρης 1848» σε μελοποίηση του Θάνου Μικρούτσικου στα «Τραγούδια της Λευτεριάς», κατόρθωσε να αφήσει ανεξίτηλο το στίγμα του στην ελληνική μουσική.

Συνεργάστηκε με τους πιο σημαντικούς συνθέτες και τραγουδοποιούς της γενιάς του, όπως τους Χάρη και Πάνο Κατσιμίχα, Δημήτρη Παπαδημητρίου, Νότη Μαυρουδή, Μάριο Τόκα. Ενώ στίχοι του έχουν μελοποιηθεί και από νεότερους όπως τον Μίλτο Πασχαλίδη, τον Σωκράτη Μάλαμα, τον Μπάμπη Στόκα, τον Μανόλη Ανδρουλιδάκη κ.ά.

Με αφορμή τη συναυλία ζητήσαμε από τον Κ. Θωμαΐδη, την Β. Ικαρη και τον Δ. Μπάκουλη να μας πουν δυο λόγια για την πρώτη επαφή τους με την ποίηση του Αλκη Αλκαίου, τι σημαίνει για εκείνους το να ερμηνεύουν τον λόγο του και ποιος είναι εκείνος ο στίχος που τους έχει σημαδέψει...