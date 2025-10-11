ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΑΚΟΥΛΗΣ

Ορισε σε μεγάλο βαθμό το πώς σκέφτομαι τον στίχο και τον ήχο που τον ντύνει

Τον λόγο του Αλκη Αλκαίου τον γνώρισα μελοποιημένο και τραγουδισμένο από τον Σωκράτη Μάλαμα. Ενας από τους πιο εμβληματικούς δίσκους της ελληνικής δισκογραφίας, το «Ενα», όρισε σε μεγάλο βαθμό το πώς σκέφτομαι τον στίχο και τον ήχο που τον ντύνει.

Νομίζω η πρώτη επαφή ήταν ασυναίσθητη όπως και σε όλους τους ανθρώπους της ηλικίας μου, από τα πασίγνωστα τραγούδια που έφτιαξαν με τον Θάνο Μικρούτσικο. Δεν ξέρω στ' αλήθεια τι σημαίνει να τραγουδάς έναν τόσο σπουδαίο ποιητή, ξέρω πως θέλει μεγάλη προσοχή η εκφορά ενός τόσο κοφτερού λόγου.

Στο «Ενα» του Σωκράτη Μάλαμα, υπάρχει ένα τραγούδι που λέγεται «Του έρωτα» και μάλλον είναι μια συρραφή από μαντινάδες του Αλκη Αλκαίου. Το τελευταίο στιχάκι «κέρνα με να σε κερνώ και μη ρωτάς τι μένει, στης μάνας γης την αγκαλιά η αλήθεια είναι κρυμμένη», με έχει σημαδέψει.