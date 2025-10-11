ΒΙΟΛΕΤΑ ΙΚΑΡΗ

Για εμάς τους ερμηνευτές το έργο του είναι ένα πολύτιμο δώρο

ShuttersUp.gr | Giorgos Fakits

Η πρώτη μου επαφή με τους στίχους του Αλκη Αλκαίου ήρθε στα εφηβικά μου χρόνια, όταν άκουσα για πρώτη φορά τα τραγούδια «Βικτώρια» και «Πόρτο Ρίκο» από τη φωνή του Βασίλη Παπακωνσταντίνου. Στη συνέχεια ανακάλυψα τα παλαιότερα έργα του, μέσα από τη συνεργασία του με τον Θάνο Μικρούτσικο και τον εμβληματικό δίσκο «Εμπάργκο». Από εκεί και πέρα, ακολούθησε ένα ταξίδι γνωριμίας με ολόκληρο το μελοποιημένο έργο του, μέσα από τις συνθέσεις σπουδαίων δημιουργών που με τόση σοφία και αγάπη επέλεγε.

Οι στίχοι του με διαπερνούν και μου προκαλούν βαθιά συγκίνηση, ακόμη και όταν δεν αντιλαμβάνομαι άμεσα τα νοήματα που θέλει να εκφράσει. Ο λόγος του, στις περισσότερες περιπτώσεις, είναι αλληγορικός - σαν γρίφος για διαβασμένους λύτες - και συχνά επιδέχεται πολλαπλές ερμηνείες.

Η δύναμη της γραφής του Αλκη Αλκαίου πηγάζει ξεκάθαρα από τη δυναμική και ταυτόχρονα ευαίσθητη προσωπικότητά του. Ο ρομαντισμός τον διαπερνά, ακόμη και όταν περιγράφει τραχιές εικόνες.

Οταν τραγουδώ τον σπουδαίο αυτό ποιητή, νιώθω τιμή και ευγνωμοσύνη που πέρασε από αυτόν τον κόσμο και άφησε το αποτύπωμά του. Για εμάς τους ερμηνευτές, το έργο του είναι ένα πολύτιμο δώρο που προσδίδει σπουδαιότητα σε αυτό που κάνουμε. Με λίγα λόγια, αντλούμε αξία από τη δική του αξία όταν υπηρετούμε τα τραγούδια του. Επιπλέον, το γεγονός ότι υπήρξε αριστερός και αγωνίστηκε ενάντια στη δικτατορία τον καθιστά ακόμη πιο σημαντικό στη συνείδησή μου.

Ισως ακουστεί υπερβολικό, αλλά αγαπώ ό,τι έχει γράψει ο Αλκης Αλκαίος. Ακόμη και τραγούδια που ανακάλυψα σχετικά πρόσφατα, μου προκάλεσαν έντονη συγκίνηση. Ενα τέτοιο τραγούδι είναι το «Ουμ Χαράμ» σε μουσική του Μάριου Τόκα, από τον δίσκο «Εντελβάις». Περιγράφει τον ενθουσιασμό του έρωτα, και μέσα σε αυτό υπάρχει ο στίχος:

«Μ' ό,τι αισθάνομαι βαδίζω

δε θυμάμαι, δεν ελπίζω»

Αυτός ο στίχος με συγκινεί βαθιά. Κάθε φορά που τον ακούω, σκέφτομαι πως η ευαισθησία στον άνθρωπο έχει αρχίσει να χάνεται, και ότι ακόμη και ο έρωτας αντιμετωπίζεται πια σαν κάτι καταναλωτικό. Κι όμως, όσο υπάρχουν τραγούδια σαν αυτό, όσο οι στίχοι του Αλκαίου συνεχίζουν να τραγουδιούνται με ψυχή, υπάρχει ελπίδα - ελπίδα πως ο έρωτας δεν θα χαθεί, σε πείσμα των καιρών.

Γιατί όσο ο λόγος αγγίζει την καρδιά, ο έρωτας δεν θα γίνει ποτέ προϊόν. Θα παραμένει μυστήριο, ανάγκη και φλόγα αληθινή.