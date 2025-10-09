ΕUROLEAGUE

Δοκιμασία στη Βιτόρια

Μετρώντας μία νίκη και μία ήττα στα δύο πρώτα ματς της φετινής Euroleague, στην έδρα του, ο Παναθηναϊκός έχει απόψε την πρώτη του αποστολή εκτός ΟΑΚΑ, με αντίπαλο την Μπασκόνια στη Βιτόρια, για το πρώτο μέρος της 3ης αγωνιστικής (21.30 - Novasports 4). Στον απόηχο της ήττας από την Μπαρτσελόνα, οι «πράσινοι» θέλουν να βγάλουν αντίδραση στη Χώρα των Βάσκων και με νίκη να «σβήσουν» το τελευταίο αρνητικό αποτέλεσμα.

Στις δηλώσεις του ο τεχνικός του Παναθηναϊκού Εργκίν Αταμάν έκανε λόγο για μία ακόμα δύσκολη αναμέτρηση, με τις δικές της απαιτήσεις, στις οποίες θα πρέπει να αντεπεξέλθει η ομάδα. Ο Τούρκος κόουτς στάθηκε ξανά στις ιδιαιτερότητες που έχει αυτή η πρώτη περίοδος της διοργάνωσης, με τις περισσότερες ομάδες να μην είναι απολύτως έτοιμες. Οπως εξήγησε, τα ματς των πρώτων αγωνιστικών μπορεί να μην έχουν τόση σημασία, ωστόσο αποτελούν σημαντική ευκαιρία για το δέσιμο των ομάδων, καθώς και για να «χτιστεί» ψυχολογία ενόψει της συνέχειας. Εστιάζοντας στην ομάδα του, ο κόουτς του «τριφυλλιού» δήλωσε ότι περιμένει βελτιωμένη εικόνα από τους παίκτες του σε σχέση με την αναμέτρηση κόντρα στην Μπαρτσελόνα, ειδικά στα αμυντικά καθήκοντα. Χαρακτήρισε δε την Μπασκόνια επικίνδυνη ομάδα, με ποιοτικούς παίκτες, που θέλει να βγάλει τη δική της αντίδραση μετά τα ανεπιτυχή αποτελέσματα που είχε στο ξεκίνημα της σεζόν. Στην αποστολή για το αποψινό ματς ο Αταμάν έχει στη διάθεσή του 14 παίκτες, συμπεριλαμβανομένων των Καλαϊτζάκη και Οσμάν, και με μοναδικούς απόντες τον Γιάννη Κουζέλογλου και τον τραυματία Λεσόρ.

Αλλα ματς της βραδιάς: Αρμάνι Μιλάνο - Μονακό (21.30 - Novasports 6), Παρτιζάν Βελιγραδίου - Εφές (21.30 - Novasports 2), Παρί - Βίρτους Μπολόνια (21.45 - Novasports Start), Ρεάλ Μαδρίτης - Βιλερμπάν (22.00 - Novasports 5).