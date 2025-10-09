FIBA CHAMPIONS LEAGUE

Διπλή επιτυχία

Επιτυχημένο ήταν το ξεκίνημα της ΑΕΚ και του Προμηθέα Πάτρας στο φετινό FIBA Champions League, με τις ελληνικές ομάδες να σημειώνουν νίκες για την 1η αγωνιστική των ομίλων τους.

Στον 6ο όμιλο η «Ενωση» μετά από εξαιρετική εμφάνιση πέρασε νικηφόρα από τη Λετονία, επικρατώντας 69-53 της Ρίγα. Ετσι πήρε «κεφάλι» στη βαθμολογία του ομίλου με το «καλημέρα», ενώ απέκτησε επίσης αγωνιστικό και ψυχολογικό πλεονέκτημα επί της λετονικής ομάδας, που είναι από τις βασικές αντιπάλους της ΑΕΚ για την πρωτιά στον όμιλο. Κορυφαίος της ελληνικής ομάδας ήταν ο Κατσίβελης με 13 πόντους, 6 ριμπάουντ και 2 κλεψίματα.

Στον 1ο όμιλο ο Προμηθέας έφτασε σε σημαντική νίκη 89-83 επί της Χαϊδελβέργης στην Πάτρα. Η ελληνική ομάδα έκανε τα εύκολα δύσκολα, αφού, ενώ διατηρούσε τον έλεγχο στη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα, στο τελευταίο δεκάλεπτο έδωσε δικαιώματα στους Γερμανούς, όταν χρειάστηκε όμως έδειξε χαρακτήρα και πήρε τη νίκη. Από τον Προμηθέα ξεχώρισε ο Γκρέι με 20 πόντους.