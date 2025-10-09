ΜΟΥΝΤΙΑΛ 2026 - ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ

Να παραμείνει στον δρόμο της πρόκρισης

Με βασική επιδίωξη να διατηρήσει ελπίδες πρόκρισης στο Μουντιάλ 2026, η Εθνική ομάδα ποδοσφαίρου βρίσκεται σε κομβικό σταυροδρόμι στο πλαίσιο των υποχρεώσεών της στον 3ο προκριματικό όμιλο της Ευρώπης. Η ελληνική ομάδα καλείται να αντεπεξέλθει σε δύο δύσκολες εκτός έδρας δοκιμασίες, με αντίπαλο τη Σκωτία απόψε στη Γλασκόβη (21.45 - Alpha) και κόντρα στη Δανία την Κυριακή 12 Οκτώβρη στην Κοπεγχάγη (21.45 - Alpha) για την 3η και την 4η αγωνιστική αντίστοιχα.

Καθώς η Λευκορωσία θεωρείται ο «αδύναμος κρίκος» του 3ου ομίλου, οι δύο αναμετρήσεις θα αποτελέσουν γερό τεστ δυνάμεων και χαρακτήρα για την Εθνική απέναντι στους βασικούς αντιπάλους της για την πρόκριση. Θυμίζουμε ότι στην τελική φάση του Μουντιάλ θα βρεθούν από την ευρωπαϊκή ζώνη οι ομάδες που θα καταλάβουν την 1η θέση στους 12 προκριματικούς ομίλους, ενώ οι 4 καλύτερες 2ες των ομίλων και οι 4 καλύτερες ομάδες του Nations League θα έχουν μια δεύτερη ευκαιρία μέσω των πλέι οφ, όπου θα διεκδικήσουν τις 4 εναπομείνασες θέσεις πρόκρισης.

Για την αντίδραση και την ανάκαμψη

Για την Εθνική η ήττα από τη Δανία στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής ήταν βήμα πίσω (μετά την εντυπωσιακή νίκη επί της Λευκορωσίας στην πρεμιέρα), πόσο δε μάλλον από έναν βασικό αντίπαλο για την πρόκριση. Απόψε στη Σκωτία η Ελλάδα ψάχνει την ευκαιρία να «ρεφάρει» την απώλεια αυτή, ώστε να ανακάμψει τόσο βαθμολογικά όσο και ψυχολογικά, ενόψει και του ματς στην Κοπεγχάγη που θα ακολουθήσει άμεσα.

Με οδηγό την εντυπωσιακή εμφάνιση και νίκη 3-0 επί της αποψινής τους αντιπάλου τον περασμένο Μάρτη, στο πλαίσιο του Nations League, που τους έδωσε την άνοδο στην 1η κατηγορία της διοργάνωσης, οι Ελληνες διεθνείς ευελπιστούν τώρα να επαναλάβουν την επιτυχία αυτή. Στο ελληνικό συγκρότημα επικρατεί συγκρατημένη αισιοδοξία, ότι η 2η αγωνιστική μπορεί να αποδειχθεί κακή παρένθεση και η ομάδα να επιστρέψει από τώρα στον δρόμο των επιτυχιών.

Στις δηλώσεις του ο ομοσπονδιακός τεχνικός Ιβάν Γιοβάνοβιτς έκανε λόγο για δύο κρίσιμα και ιδιαίτερα δυνατά τεστ, στα οποία η Ελλάδα καλείται να δείξει χαρακτήρα και να αντεπεξέλθει στις απαιτήσεις. Εξέφρασε δε την αισιοδοξία του για την ετοιμότητα και την εμφάνιση της ομάδας στον αποψινό αγώνα, που τον χαρακτήρισε πιο κρίσιμο σε σχέση με αυτόν που ακολουθεί στη Δανία την Κυριακή.

Αμφίβολη είναι απόψε η συμμετοχή του Κώστα Καρέτσα, ο οποίος ταξίδεψε μεν στη Σκωτία αλλά έχει ταλαιπωρηθεί από ίωση τις προηγούμενες μέρες.