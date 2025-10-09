Πέμπτη 9 Οχτώβρη 2025
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 22
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
ΧΑΝΤΜΠΟΛ - PREMIER
Συνεχίζει αήττητος ο Ολυμπιακός

Την αήττητη πορεία του στο πρωτάθλημα της Premier χάντμπολ ανδρών συνεχίζει ο Ολυμπιακός, ο οποίος νίκησε 41-22 τον Ζαφειράκη Νάουσας σε ματς που άνοιξε πρόωρα το πρόγραμμα της 5ης αγωνιστικής (το κυρίως μέρος της θα διεξαχθεί το Σάββατο 11 Οκτώβρη, και το ματς του Ολυμπιακού έγινε πιο νωρίς λόγω των ευρωπαϊκών υποχρεώσεων των «ερυθρολεύκων» το τριήμερο 11 - 13 Οκτώβρη για το ΕΗF Cup).

Ο Ολυμπιακός κυριάρχησε επί του Ζαφειράκη, αποκτώντας από το ημίχρονο σημαντική διαφορά στο σκορ (22-9), που άνοιξε τον δρόμο για την ευρεία νίκη. Πρώτος σκόρερ για τους νικητές ήταν ο Πέσο με 6 γκολ, ενώ Κρέσιτς και Παπάζογλου είχαν από 4 γκολ.

    

