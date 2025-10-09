ΣΕΡΒΙΑ

Στο στόχαστρο Ομοσπονδία και κυβέρνηση

Σοβαρό ζήτημα, που φτάνει να έχει μέχρι και πολιτικές προεκτάσεις, έχει προκύψει στη Σερβία με την έδρα διεξαγωγής αλλά και τα εισιτήρια του επερχόμενου αγώνα της Εθνικής ανδρών της χώρας με την Αλβανία για τα προκριματικά του Μουντιάλ 2026, το Σάββατο 11 Οκτώβρη. Με απόφαση της Ομοσπονδίας ο αγώνας θα διεξαχθεί στην πόλη Λέσκοβατς, που διαθέτει ένα μικρό γήπεδο, μόλις 6.500 θέσεων. Μάλιστα η Ομοσπονδία αποφάσισε τα λιγοστά εισιτήρια να μη βγουν στην κυκλοφορία για το κοινό, αλλά να διατεθούν σε ποδοσφαιρικές σχολές, χορηγούς και πρόσωπα κοντά στους διοργανωτές.

Τόσο η επιλογή της έδρας όσο και η απόφαση για τα εισιτήρια έχουν ξεσηκώσει θύελλα αντιδράσεων στη Σερβία, καθώς δεν είναι λίγοι όσοι θεωρούν πως πρόκειται για επικοινωνιακά παιχνίδια της κυβέρνησης του Αλεξάνταρ Βούτσιτς προκειμένου, μέσω του περιορισμού του κοινού για τον αγώνα, να αποφύγει γενικευμένες αντιδράσεις σε βάρος της.

Σύμφωνα μάλιστα με δημοσιεύματα του κροατικού «Sportske.jutarnji», η πλειοψηφία των εισιτηρίων για τον αγώνα στο Λέσκοβατς φέρεται ότι θα καταλήξουν σε υποστηρικτές της κυβέρνησης και προσωπικά στον Πρόεδρο Αλ. Βούτσιτς.