ΕΥΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΩΝ

Η πραγματική νόσος είναι το «παραγωγικό μοντέλο» της ΚΑΠ και των κυβερνήσεων

Οργή και απόγνωση συνεχίζουν να βιώνουν οι βιοπαλαιστές κτηνοτρόφοι ολόκληρης της χώρας από τη ραγδαία εξάπλωση της ευλογιάς των αιγοπροβάτων. Χιλιάδες κτηνοτρόφοι έχουν, κυριολεκτικά, καταστραφεί βλέποντας τους κόπους μιας ζωής να χάνονται, αφού περισσότερα από 300.000 ζώα έχουν οδηγηθεί σε θανάτωση. Ακόμη περισσότεροι ζουν με τον φόβο μην τυχόν και βρεθεί θετικό κρούσμα στο κοπάδι τους και αναγκαστούν να το θανατώσουν ολόκληρο.

Τα κρούσματα αυξάνονται καθημερινά όπως και τα σφαγεία που κλείνουν ανά τη χώρα. Και σαν να μην έφτανε αυτό το μεγάλο πλήγμα στο εισόδημα των παραγωγών, προκύπτει, επιπλέον, μεγάλη ανησυχία για εκείνους από την εμφάνιση κρουσμάτων καταρροϊκού πυρετού σε κοπάδια αιγοπροβάτων, ιδιαίτερα σε χωριά του νομού Ηλείας.

Συνένοχοι ΚΑΠ - ΕΕ, κράτος και κυβέρνηση

Ποια είναι η βασική αιτία για αυτή την κατάσταση, την οποία μάλιστα η κυβέρνηση αξιοποιεί για να δικαιολογήσει και ένα ενδεχόμενο νέο κύμα αυξήσεων στις τιμές, με θύματα συνολικά τα λαϊκά νοικοκυριά;

Η μετατροπή της χώρας σε «ξέφραγο αμπέλι», σύμφωνα με την ΚΑΠ της ΕΕ που προωθεί τις αθρόες εισαγωγές κτηνοτροφικού κεφαλαίου αλλά και άλλων εμπορευμάτων, με στόχο να εξυπηρετούνται τα συμφέροντα των μεταποιητικών και εμπορικών μονοπωλίων, τα οποία θησαυρίζουν από τις φτηνές, ανεξέλεγκτες, έως και παράνομες εισαγωγές.

Τι κάνουν το κράτος και η κυβέρνηση απέναντι σε αυτήν την κατάσταση; Υλοποιούν απαρέγκλιτα τις κατευθύνσεις αυτής της εγκληματικής πολιτικής της ΚΑΠ πετώντας «το μπαλάκι» της ευθύνης διαρκώς στους κτηνοτρόφους. Σε αυτήν την πεπατημένη επιδόθηκε για μία ακόμη φορά ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας Τσιάρας, στη σχετική συνεδρίαση της Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής πριν λίγες ημέρες.

«Δεν έχει γίνει "συνείδηση όλων" η εφαρμογή μέτρων βιοασφάλειας», είπε χαρακτηριστικά, τη στιγμή που οι κτηνοτρόφοι μπορεί να μην έχουν την οικονομική δυνατότητα ή τη γνώση οι ίδιοι, να αναλάβουν τις απολυμάνσεις και ό,τι άλλο απαιτείται.

Την καραμέλα της «ατομικής ευθύνης» αναμασούν και οι περιφερειακές αρχές, δηλώνοντας «αναρμόδιες» για τη λήψη ουσιαστικών μέτρων βιοασφάλειας, που τα πλασάρουν με τη σειρά τους σαν «υποχρέωση των ίδιων των κτηνοτρόφων». Ενώ ο υπουργός στην ίδια συνεδρίαση επικαλέστηκε ξανά τα κατασταλτικά μέτρα τύπου «lockdown», απειλώντας τους κτηνοτρόφους με καθολικό εγκλεισμό των ζώων, με τεράστιες συνέπειες για τους ίδιους.

Ταυτόχρονα, τα μέτρα που πήρε η κυβέρνηση για την ανάσχεση της νόσου οι ίδιοι οι κτηνοτρόφοι τα χαρακτηρίζουν «λειψά» και «κατόπιν εορτής». Παρά την προσπάθεια του υπουργού να παρουσιάσει μια εικόνα ότι «στην περίοδο της ύφεσης της νόσου τα μέτρα ήταν αποδοτικά», είναι ενδεικτικό ότι οι κρίσιμες απολυμάνσεις βυτιοφόρων και άλλων οχημάτων ξεκίνησαν να εφαρμόζονται από το κράτος καθυστερημένα, μόλις τις προηγούμενες μέρες.

Από την άλλη, η θανάτωση και η ταφή των αιγοπροβάτων που νοσούν καθυστερούν σε αρκετές περιπτώσεις μέχρι και 15 ημέρες, οι ζωοτροφές και το γάλα των προσβεβλημένων εκτροφών δεν καταστρέφονται με κρατική ευθύνη, ενώ αναγκάζονται οι ίδιοι οι παραγωγοί να δαπανούν εκατοντάδες ευρώ για την αγορά απολυμαντικών μέσων.

Την ώρα, μάλιστα, που χιλιάδες κτηνοτρόφοι έχουν ήδη καταστραφεί, η κυβέρνηση «διαφημίζει» τις γνωστές αποζημιώσεις - ψίχουλα που δεν καλύπτουν την απώλεια εισοδήματος και δεν επιτρέπουν στους κτηνοτρόφους να προχωρήσουν στην ανασύσταση των κοπαδιών τους. Βέβαια και αυτές οι πενιχρές αποζημιώσεις είναι αμφίβολο πότε θα φτάσουν στους παραγωγούς που έχουν μείνει εδώ και καιρό επί της ουσίας άνεργοι. Την ίδια στιγμή - με παραδοχή και του ίδιου του υπουργού - η προκαταβολή της βασικής ενίσχυσης για τους βιοπαλαιστές αγρότες και κτηνοτρόφους δεν προβλέπεται να δοθεί άμεσα, φορτώνοντας έτσι στις πλάτες τους και τα σπασμένα του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Και ...τι δεν κάνουν, από την άλλη, κράτος και κυβέρνηση; Με βάση πάντα τη στρατηγική της ΚΑΠ δεν υλοποιούνται οι απαραίτητοι έλεγχοι στις εισαγωγές ζώων, ενώ στο ίδιο πλαίσιο οι εισαγωγές αμνοεριφίων στη χώρα συνεχίζουν να γίνονται απρόσκοπτα.

Εναν και πλέον χρόνο μετά την εμφάνιση της νόσου, δεν έχει γίνει καμία επίσημη εξαγγελία για το πώς θα ανασυσταθεί το κτηνοτροφικό κεφάλαιο με ελεγμένα ζώα, με βάση και τις επιστημονικές υποδείξεις. Με αποτέλεσμα οι κτηνοτρόφοι να αναγκάζονται να εγκαταλείψουν εντελώς την παραγωγή τους και η καταστροφή να αξιοποιείται σαν ευκαιρία για τη συγκέντρωσή της στα χέρια λίγων μεγαλοβιομηχανιών.

Η γύμνια και η επιλεκτική ανικανότητα του κρατικού μηχανισμού να προστατέψει την κτηνοτροφία αποδεικνύεται και από την υποστελέχωση στην οποία έχουν αφεθεί διαχρονικά οι κτηνιατρικές υπηρεσίες, στο πλαίσιο της πολιτικής ιδιωτικοποίησης των αρμοδιοτήτων τους με βάση τους ευρωενωσιακούς κανονισμούς.

Είναι χαρακτηριστικό ότι κτηνιατρικό εργαστήριο, που λειτουργεί κάτω από την εποπτεία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και κάνει εξέταση της νόσου, έχει μείνει με το μισό προσωπικό σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά και η κυβέρνηση δεν προχωράει, ακόμη και τώρα, στις αναγκαίες προσλήψεις.

Επιπλέον, η κυβέρνηση για άλλη μια φορά, διά στόματος υπουργού και στην παραπάνω συνεδρίαση της Βουλής απέρριψε τον εμβολιασμό με κριτήριο πάντα την προστασία της κερδοφορίας των βιομηχάνων της φέτας, τονίζοντας πως «δεν μπορεί η εξαγωγή της να μπει σε μία μεγάλη διακινδύνευση».

Κι αυτό γιατί πιθανά να εντοπίζονται αντισώματα στα κτηνοτροφικά προϊόντα, τα οποία παρόλο που δεν έχουν καμιά επίπτωση στην ασφάλεια και στην ποιότητά τους, επηρεάζουν τη διακίνηση με βάση τους όρους της αγοράς. Οπότε, για να εξασφαλίζουν τα κέρδη - ρεκόρ οι βιομήχανοι από τις εξαγωγές, τη στιγμή που η φέτα είναι βέβαια απλησίαστη για τη λαϊκή οικογένεια λόγω της ακρίβειας, τα αιγοπρόβατα μένουν ανεμβολίαστα.

Ουσιαστικά μέτρα - αποζημιώσεις εδώ και τώρα...

Στον αντίποδα, όλο αυτό το διάστημα οι βιοπαλαιστές αγροτοκτηνοτρόφοι μέσα από τους Συλλόγους τους εκφράζουν αγωνιστικά την οργή τους προς την κυβέρνηση και τις περιφερειακές αρχές σε διάφορες περιοχές της υπαίθρου της χώρας, που το πρόβλημα είναι ιδιαίτερα οξυμένο, στη Μαγνησία, στην Ελασσόνα, στην Αχαΐα, στην Ηλεία, στη Φθιώτιδα και αλλού.

Η εξάπλωση της ασθένειας απειλεί την επιβίωσή τους και προστίθεται στο ήδη τσακισμένο εισόδημά τους, στο μεγάλο κόστος παραγωγής, στις πανάκριβες ζωοτροφές, στις τιμές πώλησης των προϊόντων τους που δεν καλύπτουν τα παραπάνω.

Δικαιολογημένα απαιτούν με ευθύνη της κυβέρνησης να ικανοποιηθούν άμεσα τα επιτακτικά αιτήματα που προβάλλουν και διεκδικούν. Μεταξύ άλλων απαιτούν να αποζημιώνονται για το 100% της ζημιάς, να μην επιβαρυνθούν οι ίδιοι από το κόστος των αναγκαίων μέτρων πρόληψης και διαχείρισης της νόσου. Να εξασφαλιστεί η πλήρης αναπλήρωση του κόστους ανασύστασης των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων, να καλυφθούν άμεσα όλα τα κενά σε προσωπικό με προσλήψεις μόνιμων κτηνιάτρων και βοηθητικών ειδικοτήτων, με κατεπείγουσες διαδικασίες κ.ά.

...και η «ανοσία»

Μαζί με τη διεκδίκηση ουσιαστικών μέτρων επιστημονικής, υλικοτεχνικής και οικονομικής στήριξης μονόδρομος για τους κτηνοτρόφους είναι να βάλουν στο στόχαστρο το «παραγωγικό μοντέλο» της ΚΑΠ, την άγρια πολιτική ΕΕ - κυβερνήσεων, που λογαριάζει ως «κόστος» τις ανάγκες του λαού και ως «όφελος» ό,τι αφορά τα συμφέροντα των επιχειρηματικών ομίλων εμποδίζοντας την αντιμετώπιση των οξυμένων προβλημάτων των βιοπαλαιστών.

Να συγκρουστούν αποφασιστικά με την πολιτική, που ενώ σήμερα υπάρχουν οι δυνατότητες να ελέγχονται αποτελεσματικά οι ζωονόσοι, τις αφήνει αναξιοποίητες, θυσιάζοντας έτσι ζωτικές λαϊκές ανάγκες στον βωμό της κερδοφορίας των μονοπωλίων.

Σε συμμαχία με τους εργαζόμενους και τα υπόλοιπα λαϊκά στρώματα να δυναμώσουν την πάλη απέναντι στον κοινό τους αντίπαλο, ανοίγοντας ταυτόχρονα και την προοπτική για μια διαφορετική οργάνωση της παραγωγής, με κριτήριο την ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών.

Α. Τ.