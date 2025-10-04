Σε αγωνιστικό αναβρασμό σε Αχαΐα και Ηλεία

Να κινηθούν χωρίς καθυστέρηση όλες οι διαδικασίες για την αποζημίωση των πληγέντων βιοπαλαιστών αγροτών και κτηνοτρόφων που αντιμετωπίζουν πρόβλημα επιβίωσης, από την αγροτοδασική πυρκαγιά του Ιουνίου του 2024 (!), απαίτησαν με πρόσφατη παρέμβασή τους στον δήμαρχο της περιοχής ο Αγροτοκτηνοτροφικός Σύλλογος Ερυμάνθου και η Επιτροπή Αγώνα πυρόπληκτων.

Γι' αυτόν τον σκοπό, άλλωστε, οργανώνεται και κινητοποίηση στον ΕΛΓΑ της Πάτρας, τη Δευτέρα 6 Οκτωβρίου στις 11 π.μ., με απαίτηση μεταξύ άλλων άμεσες αποζημιώσεις στο 100% των ζημιών των πληγέντων χωρίς όρους και προϋποθέσεις.

Την ίδια ώρα, αναβρασμός επικρατεί και σε περιοχές της Ηλείας, για την εμφάνιση διαφόρων ζωονώσων και την ανάγκη άμεσων μέτρων, με ευθύνη του κράτους. Σε αυτή την κατεύθυνση, η Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων, συνεχίζει τις συσκέψεις με Αγροτικούς Συλλόγους για την οργάνωση κινητοποιήσεων. Ετσι, την Κυριακή 6 Οκτώβρη στις 8.30 μ.μ., σύσκεψη θα πραγματοποιηθεί στο Γούμερο, τη Δευτέρα, στο Κούμανι και την Τρίτη στη Νεμούτα.