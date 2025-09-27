ΥΠΟΔΟΜΕΣ - ΥΠΟΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ - ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ

Αθλητισμός για τους πολλούς ή μπίζνα για λίγους;

Μια άκρως ενδιαφέρουσα συζήτηση με σημαντικούς καλεσμένους πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων στο Αθλητικό Στέκι κατά την πρώτη ημέρα του 51ου Φεστιβάλ ΚΝΕ - «Οδηγητή» στο Πάρκο «Αντ. Τρίτσης». Η συζήτηση είχε ως θέμα «» και καλεσμένους στο πάνελ των ομιλητών τους δημάρχους Πατρέωνκαι Πετρούποληςκαθώς και την πρόεδρο του ΣΕΓΑΣ. Ενώ τον συντονισμό έκανε ο, δημοσιογράφος του αθλητικού σάιτ «Sport 24».

Στο επίκεντρο των τοποθετήσεων βρέθηκαν τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα ο χώρος του αθλητισμού, με την πενιχρή οικονομική επιχορήγηση από το κράτος, τον μαρασμό των αθλητικών εγκαταστάσεων, τις συνέπειες των προβλημάτων στη δουλειά των Ομοσπονδιών, των αθλητικών σωματείων και την ίδια την καθημερινότητα των αθλητών. Παράλληλα, ειδικά από τους δυο δημάρχους αναδείχθηκαν οι προσπάθειες των δημοτικών αρχών σε Πάτρα και Πετρούπολη κόντρα στη σημερινή πραγματικότητα να κάνουν πράξη τη δέσμευσή τους προς τον λαό για αθλητισμό δικαίωμα για όλους με ελεύθερη πρόσβαση.

Ο Γιάννης Φιλέρης στον χαιρετισμό του ευχαρίστησε την ΚΝΕ που μέσω της εκδήλωσης παρέχει την ευκαιρία για μια ουσιαστική συζήτηση για τον αθλητισμό ως δημόσιο αγαθό και όχι τον αθλητισμό ως εμπορεύσιμο προϊόν. Τον αθλητισμό που, όπως συμπλήρωσε, θα πρέπει να είναι η προτεραιότητα της κάθε κυβέρνησης και κάθε δημοτικής αρχής. Κάτι που όπως είπε όχι μόνο δεν συμβαίνει, αλλά πλέον και με αφορμή και την οικονομική κρίση ως εύκολη δικαιολογία και άλλοθι φθάσαμε στη σημερινή πραγματικότητα των πενιχρών οικονομικών επιχορηγήσεων, του μαρασμού των αθλητικών εγκαταστάσεων και την παράδοση του αθλητισμού στα επιχειρηματικά συμφέροντα να φαντάζει ως η μόνη διέξοδος.

Σύγκρουση με το σύστημα που γεννάει αυτές τις πολιτικές





Στις τοποθετήσεις του ο Κώστας Πελετίδης μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στις προσπάθειες της δημοτικής αρχής με τη συμβολή απλών ανθρώπων κόντρα σε πολλά προβλήματα και δυσκολίες να διασώσει το Παμπελοποννησιακό Στάδιο, το οποίο είχε εγκαταλειφθεί στη μοίρα του από τις κυβερνητικές πολιτικές και την αδιαφορία των δημοτικών αρχών προκειμένου να προσφέρει έναν σημαντικό χώρο άθλησης για τη νεολαία, τους εργαζόμενους και τα σωματεία της περιοχής. Οπως είπε, σήμερα πλέον το στάδιο χρησιμοποιείται από 3.000 αθλητές, ενώ 14.000 αθλούμενοι έχουν τη δημοτική κάρτα αθλούμενου, κάνοντας χρήση του σταδίου. Στάθηκε στην ανύπαρκτη βοήθεια από το κράτος και ειδικά στον τομέα της χρηματοδότησης, την ώρα που τα λεφτά «περισσεύουν» για τις ανάγκες των επιχειρηματικών ομίλων, τους στρατιωτικούς εξοπλισμούς κ.λπ.

Ανέφερε χαρακτηριστικά πως το κόστος στον δήμο για τη λειτουργία των αθλητικών εγκαταστάσεων ανέρχεται σε 600 χιλιάδες ευρώ, χωρίς να παρέχεται καμία οικονομική κρατική βοήθεια. Ωστόσο, όπως είπε, παρά τα έξοδα επιλογή της δημοτικής αρχής παραμένει η ελεύθερη πρόσβαση του λαού στην άθληση. Και μάλιστα κόντρα στις προτροπές των αρμοδίων της κυβέρνησης για επιβολή χαρατσιού προκειμένου να βγουν τα έξοδα.

Ο δήμαρχος Πατρέων επισήμανε πως δεν θα πρέπει να υπάρξει κανένας συμβιβασμός με την πραγματικότητα που διαμορφώνει η πολιτική που προσπαθεί να επιβάλλει στον λαό τη συνήθεια με τα λιγότερα, την απαλλαγή του κράτους από τις ευθύνες του σε σημαντικές ανάγκες του λαού όπως η Παιδεία ο αθλητισμός ο πολιτισμός. Καλώντας τον κόσμο να βαδίσει στο δρόμο της σύγκρουσης με το σύστημα που γεννάει αυτές τις πολιτικές.

Προτεραιότητα το δικαίωμα στην άθληση

Απο την δική του πλευρά ο Βαγγέλης Σίμος εξήγησε πως η ανάπτυξη του αθλητισμού και το δικαίωμα της ελεύθερης πρόσβασης αποτέλεσε και αποτελεί πολιτική βούληση και προτεραιότητα της Δημοτικής Αρχής από την πρώτη μέρα της ανάληψης των καθηκόντων της. Συμπληρώνοντας πως έμπνευση για την Δημοτική Αρχή για την εφαρμογή της συγκεκριμένης πολιτικής για ένα αθλητισμό -δικαίωμα αποτελούν οι ίδιες οι αξίες που προτάσσει ο αθλητισμός. Αποκάλυψε πως σύμφωνα με τα στοιχεία, σήμερα η Πετρούπολη θεωρείται ο κορυφαίος δήμος στην αναλογία αθλητικές εγκαταστάσεις/πληθυσμός, λειτουργώντας μάλιστα ως πρότυπο και για άλλους δήμους.

Ενδεικτικά ανέφερε πως στα δημοτικά προγράμματα άθλησης συμμετέχουν 5.000 άτομα, ενώ μίλησε και για τη συνεργασία της δημοτικής αρχής με τις αθλητικές Ομοσπονδίες προκειμένου στις εγκαταστάσεις του δήμου να πραγματοποιούνται αγώνες πανελλήνιας εμβέλειας. Ακόμα, αναφέρθηκε στη συνεργασία του δήμου με τα τοπικά σωματεία και στάθηκε στην επιλογή της δημοτικής αρχής να μην επιβαρύνει τα σωματεία, προκειμένου να μη μετακυληθεί το κόστος στους αθλούμενους και τις οικογένειές τους. Στάθηκε από την πλευρά του στην ανύπαρκτη βοήθεια του κράτους προς τους δήμους, τονίζοντας πως ειδικά μετά το 2011 και την εφαρμογή του αντιδραστικού σχεδίου «Καλλικράτης» επήλθε περαιτέρω ένταση της υποχρηματοδότησης, κάνοντας λόγο για οφειλή του κράτους προς τους δήμους που ανέρχεται στα 40 δισ. ευρώ.

Η σημερινή πραγματικότητα οδηγεί μακριά από τον αθλητισμό

Η Σοφία Σακοράφα μίλησε εκτενώς για τη σημερινή πραγματικότητα του αθλητισμού στη χώρα μας και τα προβλήματα που καλούνται να αντιμετωπίσουν Ομοσπονδίες, σωματεία και οι ίδιοι οι αθλητές στην καθημερινότητα με βασική αιτία την έλλειψη χρηματοδότησης και τις συνέπειες που έχει, είτε πρόκειται για τον υψηλό αθλητισμό, είτε για τη δουλειά των σωματείων και τη μαζική άθληση. Εστίασε στις προσπάθειες των ανθρώπων του ΣΕΓΑΣ να επιτελέσουν το έργο της Ομοσπονδίας στον κλασικό αθλητισμό στη χώρα, σημειώνοντας ότι η Ομοσπονδία όχι μόνο δεν έχει έσοδα, αλλά ακόμα και η πενιχρή χρηματοδότηση από το κράτος είναι από τις μικρότερες που δίνονται. Τόνισε πως η σημερινή πραγματικότητα του αθλητισμού σε οικονομικό τομέα και αθλητικές εγκαταστάσεις, η ανυπαρξία σχολικού αθλητισμού σε συνδυασμό με την έλλειψη ελεύθερων χώρων ειδικά στα αστικά κέντρα επιφέρουν την απομάκρυνση από την κουλτούρα του αθλητισμού ειδικά στα παιδιά. Ενώ επίσης ως συνέπεια έρχεται και η έξοδος από τον αθλητισμό στις κρίσιμες ηλικίες 17-18 ετών, είτε λόγω του κόστους για άθληση είτε γιατί θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στην οικονομική κάλυψη άλλων αναγκών.

Μίλησε για την προβληματική κατάσταση των περισσοτέρων αθλητικών εγκαταστάσεων, αλλά και την απουσία νέων υποδομών, την ώρα που, όπως είπε, εγκαταστάσεις όπως ο Αγιος Κοσμάς, το ΣΕΦ, το ΟΑΚΑ, το Παγκρήτιο παραδίδονται με τις κυβερνητικές ευλογίες στην ιδιωτικοποίηση ή για τις ανάγκες των αθλητικών εταιρειών, ενώ περιπτώσεις όπως το κλειστό της Παιανίας παραμένουν ...στοιχειωμένες. Εξήγησε πως 21 χρόνια μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004 και τα χρήματα που ξοδεύτηκαν για τις αθλητικές υποδομές, σήμερα τα ιδανικά στάδια για πραγματοποίηση μεγάλων αθλητικών διοργανώσεων στην χώρα είναι μόλις τρία: Το Παμπελοποννησιακό, το Πανθεσσαλικό - το οποίο ωστόσο χρήζει επίσης βελτιώσεων - και το ΟΑΚΑ, που επίσης πλέον δεν διαθέτει τα βοηθητικά στάδια (π.χ. στάδιο ρίψεων, προθερμαντήριο) τα οποία έχουν παραχωρηθεί, ενώ πλέον μετά την παράδοση του ΣΕΦ υπάρχει σημαντικό πρόβλημα για τον κλειστό στίβο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Σοφία Σακοράφα, στην οποία έχει αποδοθεί τιμητικά η παλαιστινιακή υπηκοότητα, αναφέρθηκε στο έγκλημα που συντελείται στη Γάζα από το κράτος - δολοφόνο Ισραήλ. Κατήγγειλε τη στάση των διεθνών αθλητικών οργανισμών σήμερα, οι οποίοι όπως είπε κωφεύουν στα όσα γίνονται διατηρώντας στις τάξεις τους τις ομάδες του Ισραήλ.